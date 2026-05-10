Successeur de Benatia : L’OM a-t-il trouvé la perle rare avec Lorenzi ?

La rédaction

Dans les prochaines semaines, l’OM va voir partir Medhi Benatia, qui voulait quitter Marseille il y a quelque temps mais qui avait été convaincu par Frank McCourt de rester jusqu'à la fin de la saison. Le club phocéen a entamé des recherches pour trouver son successeur et dernièrement plusieurs sources ont affirmé que Gregory Lorenzi était tout proche d’accepter le poste. L’actuel dirigeant de Brest est-il le directeur sportif idéal pour les Olympiens ? C’est notre sondage du jour !

Après Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, un troisième visage important de l’OM s’apprête à quitter le navire. Arrivé au club en novembre 2023, Medhi Benatia va faire ses bagages à l’issue de la saison. Le directeur sportif phocéen voulait initialement s’en aller bien plus tôt, mais Frank McCourt n’avait pas accepté sa démission et il lui avait demandé de tenir encore un peu, ce que le Marocain a accepté.

L'OM a ciblé Grégory Lorenzi Avec ce délai accordé par Medhi Benatia, l’OM a donc pu commencer ses recherches pour son nouveau directeur sportif. Le club phocéen a étudié plusieurs pistes et dernièrement c’est le nom de Grégory Lorenzi qui est sorti dans la presse. Ce dernier va quitter Brest à la fin de la saison et il est aujourd'hui cité comme le grand favori. Cela peut étonner, car il y a quelques jours il était annoncé tout proche de l’OGC Nice, avec qui un accord verbal en cas de maintien était évoqué.