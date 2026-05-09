Nouveau directeur sportif à l’OM, Benatia a trouvé son remplaçant !

Alexis Brunet

L’OM le sait déjà depuis un moment, Medhi Benatia s’en ira à l’issue de la saison, ce qui pousse le club phocéen à s’activer pour lui trouver un remplaçant. Dernièrement, c’est le nom de Grégory Lorenzi qui revient avec insistance. Selon les dernières révélations dans ce dossier, c’est le Marocain lui-même qui ferait le forcing pour que l’actuel dirigeant de Brest soit son successeur.

Depuis quelques mois, l’OM a entamé une reconstruction assez massive. Tout d’abord, il a fallu trouver un remplaçant à Roberto De Zerbi qui a décidé de quitter le navire en cours de saison. Plusieurs profils ont été étudiés et finalement c’est Habib Beye qui est arrivé pour prendre la place de l’Italien. Le club phocéen a également dû se trouver un nouveau président, car Pablo Longoria a lui aussi décidé de s’en aller. Frank McCourt a nommé Stéphane Richard à la place de l’Espagnol, mais il ne prendra officiellement ses fonctions qu’en juillet.

Benatia va s’en aller À l’OM, Stéphane Richard n’aura pas vraiment l’occasion de travailler avec Medhi Benatia. Le directeur sportif marseillais a annoncé qu’il quitterait le club à l’issue de la saison et il voulait même le faire bien avant, mais Frank McCourt l’avait convaincu de rester. La formation olympienne sait donc qu’elle ne pourra pas compter sur l’ancien défenseur du Bayern Munich et elle a donc commencé des recherches pour son successeur.