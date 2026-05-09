Mercato : Pisté par l’OM, il va finalement signer en Italie !

Alexis Brunet

Dans les prochaines semaines, l’OM va enregistrer le départ de Medhi Benatia qui s’en ira à la fin de la saison. Pour le remplacer, le club phocéen multiplie les pistes depuis plusieurs jours et l’une d’entre elles mène à Cristiano Giuntoli. Malheureusement, ce dernier s’apprêterait à dire non à Marseille car il devrait, sauf retournement de situation, prendre en main l’Atalanta Bergame.

Encore une fois, l’OM a traversé bien des problèmes cette saison. Outre des résultats sportifs très insuffisants, le club phocéen a surtout vu partir de nombreuses figures importantes. Tout d’abord c’est Roberto De Zerbi, aujourd'hui à Tottenham, qui a quitté Marseille, puis l’Italien a été imité peu de temps après par Pablo Longoria, qui a déjà rebondi du côté de River Plate. Dans les prochaines semaines, un autre dirigeant olympien va mettre les voiles.

Benatia lui aussi va s’en aller Arrivé le 30 novembre 2023 à l’OM, Medhi Benatia s’apprête à le quitter. Le Marocain voulait déjà quitter Marseille il y a quelques mois et il avait présenté sa démission à Frank McCourt qui ne l’avait alors pas acceptée. Le propriétaire du club phocéen avait demandé à l’ancien joueur du Bayern Munich de rester jusqu'à la fin de la saison. Benatia va donc bientôt partir du sud de la France et les dirigeants marseillais vont surtout devoir lui trouver un remplaçant et cela ne s’annonce pas facile.