Mercato : L'OM obligé de lâcher 13M€ pour le remplaçant de Mason Greenwood ?

Axel Cornic

Avec la Ligue des Champions qui n’est désormais plus qu’un rêve lointain, l’Olympique de Marseille va affronter un été bouillant, avec d’énormes changements annoncés. Le principal devrait concerner l’équipe, avec les stars de l’effectif qui semblent destinées à faire leurs valises, en commençant par Mason Greenwood.

L’échec du projet mené par Roberto De Zerbi a laissé des traces à Marseille, où tout est à refaire. Un nouveau président va prendre ses fonctions le 2 juillet prochain avec Stéphane Richard et il devra trouver un nouveau directeur sportif pour l’OM, ainsi qu’un nouvel entraineur, puisque Habib Beye est annoncé sur le départ. Mais ce n’est rien comparé à ce qui concerne l’équipe...

Greenwood sur le départ C’est en effet un mercato estival brûlant qui approche pour l’OM, où les mouvements seront sans aucun doute très nombreux. Car sans Ligue des Champions, le club est obligé de vendre ses meilleurs éléments et c’est le cas de Mason Greenwood, actuellement la plus grosse valeur sur le marché avec près de 50M€. L’ancien prodige de Manchester United aurait d’ailleurs déjà quelques pistes à l’étranger, puisque ces dernières semaines la presse italienne a beaucoup parlé de l’intérêt de la Juventus. Sur le10sport.com, nous vous avons également parlé d'un intérêt prononcé du Paris FC, en Ligue 1.