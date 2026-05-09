Mercato - PSG : Le Real Madrid débarque pour le transfert d’un phénomène !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé du côté du PSG. Le club de la capitale cherche à se renforcer tout en continuant de miser sur la jeunesse. Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient des vues sur Karim Coulibaly. Seulement, le phénomène de 18 ans ferait également saliver d’autres cadors européens, dont le Real Madrid.

Le PSG devrait très probablement vivre un été animé sur le mercato. Qualifié en finale de la Ligue des champions, le club de la capitale a malgré tout pris conscience des limites de son effectif. Les dirigeants parisiens entendraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, tout en continuant à miser sur la jeunesse. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient activé une piste en Bundesliga.

Karim Coulibaly a l'Europe à ses pieds Comme le confirme Tuttosport, Karim Coulibaly figurerait bien sur la short-list du PSG pour cet été. À 18 ans, le défenseur central du Werder Bremen serait considéré comme un joueur d’avenir. Son potentiel serait tel qu’il ferait saliver d’autres cadors européens. Newcastle, Manchester United, Chelsea, Naples et la Juventus garderaient un œil sur l’international U19 allemand. Le Real Madrid aurait également débarqué sur le dossier, en envoyant des scouts observer le joueur directement.