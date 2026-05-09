Mercato - Julian Alvarez au PSG, c’est déjà validé : «Ça serait pas dégueu»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la saison n’est pas encore finie pour le PSG, on pense déjà à la prochaine. Quel sera notamment le futur effectif de Luis Enrique ? Cet été, il risque d’y avoir quelques changements lors du marché des transferts. Le nom de Julian Alvarez a notamment été évoqué pour venir renforcer le club de la capitale. Et voilà que cette possible arrivée de l’attaquant de l’Atlético de Madrid plait à beaucoup.

Aujourd’hui, le PSG a ce qu’il faut dans le secteur offensif avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Bradley Barcola. Le fait est qu’il pourrait y avoir des changements lors du mercato estival. Alors qu’on parle notamment d’un possible départ de l’ancien de l’OL, le club de la capitale pourrait envisager de se renforcer. Et pour cela, le PSG regarderait du côté de l’Atlético de Madrid, faisant partie des prétendants de Julian Alvarez avec le FC Barcelone et Arsenal.

« Julian Alvarez a le profil » Cet été, Julian Alvarez pourrait animer le marché des transferts. Va-t-il quitter l’Atlético de Madrid ? Rejoindra-t-il le PSG ? A l’occasion de L’Equipe de Greg, Grégory Ascher s’est montré emballé à l’idée de voir l’Argentin débarquer à Paris : « Julian Alvarez au PSG, ça serait pas dégueu. Il a le profil ». Ce à quoi Benoit Trémoulinas a répondu : « Totalement. C’est un joueur qui prend la profondeur, qui est aussi habille avec ses pieds. C’est aussi un joueur qui a un gros volume de jeu et qui va défendre. Effectivement, il collerait parfaitement ». Grégory Ascher a ensuite conclu concernant Julian Alvarez au PSG : « C’est quelqu’un qui pourrait progresser sous Enrique, même si Simeone l’a fait beaucoup progresser ».