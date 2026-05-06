Mercato - PSG : Hakimi fait rêver le Bayern Munich qui le recruterait bien «immédiatement»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste de latéral droit, Achraf Hakimi fait le bonheur de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Interrogé avant le choc entre les deux clubs ce mercredi soir en Ligue des champions, Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich, n’a pas caché son intérêt pour l’international marocain.

Arsenal est le premier club à avoir décroché son billet pour la finale de la Ligue des champions. Les Gunners affronteront le 30 mai prochain le vainqueur du choc entre le PSG et le Bayern Munich, qui se retrouvent ce mercredi soir en Bavière, une semaine après l’incroyable manche aller qui s’était terminée sur le score de 5 à 4. Uli Hoeness, président d’honneur du mastodonte allemand, se montre optimiste.

Uli Hoeness est « optimiste » « Nos joueurs ont déjà remonté le score à de nombreuses reprises, a expliqué l’ancien dirigeant emblématique du Bayern Munich, interrogé par DAZN. Et si le match avait duré dix minutes de plus – compte tenu des crampes et des blessures chez les Parisiens – on aurait peut-être pu faire encore mieux. Cela me rend optimiste pour mercredi ». Uli Hoeness s’est également prononcé sur les relations avec le Paris Saint-Germain : « Nous avons toujours été rivaux, mais nous sommes plus proches maintenant. Pendant longtemps, nous étions plutôt des adversaires, mais notre relation a beaucoup changé. J'ai déjà hâte de déjeuner avec le PSG mercredi. » Cela ne l’empêcherait pas pour autant de vouloir mettre la main sur un joueur de Luis Enrique.