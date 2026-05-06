Les supporters du Real Madrid réclament son départ : Kylian Mbappé doit-il s’en aller cet été ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, le Real Madrid réussissait enfin à mettre la main sur Kylian Mbappé après avoir longtemps tourné autour de lui. Mais voilà qu’après à peine deux ans, certains supporters merengue en ont déjà marre du Français et de son comportement. C’est ainsi que suite à son dernier voyage en Italie avec Ester Exposito, le départ de Mbappé a été réclamé. Doit-il alors quitter le Real Madrid ?

Depuis tout petit, Kylian Mbappé rêvait de porter le maillot du Real Madrid. En 2024, c’est devenu une réalité. Après 7 ans au PSG, le Français a posé ses valises dans la capitale espagnole, mais il ne s’imaginait certainement pas au cauchemar qui l’attendrait quasiment deux ans après son arrivée. En effet, aujourd’hui, Mbappé se retrouve au coeur de la tempête de l’autre côté des Pyrénées. Déjà pas épargné par la presse espagnole depuis un moment, le numéro 10 merengue subit désormais les foudres de ses propres supporters qui lui reprochent son dernier voyage en Italie avec Ester Exposito alors qu’il était blessé. Une colère qui s’est transformée en action forte de la part de certains qui sont allés jusqu’à signer une pétition pour réclamer le départ de Kylian Mbappé.

« Je veux vendre Mbappé » Arrivé au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en 2029. Ira-t-il au bout de celui-ci ? Aujourd’hui, ils sont donc plusieurs en Espagne à réclamer son départ de la Casa Blanca. Même le journaliste Juanma Rodriguez l’a demandé, lâchant sur le plateau d’El Chiringuito : « Vous ne vous rendez pas compte que c'est terrifiant ? Cette image est fatale pour le Real Madrid. Suis-je le seul à m'en rendre compte ? Les gens ne sont pas idiots, ils voient ça et se disent : “Mon équipe est en train de se vider de son sang et on vient ici me dire que le coupable, c’est Bellingham qui a fait un sprint de trop”. C’est aussi simple que de demander pardon parce que ça fait deux ans qu’on n’a rien gagné. Moi, Juanma Rodríguez Cortés, je veux vendre Mbappé. Qu’est-ce qui se passe, on ne peut pas le dire ? Dans ce pays, on peut parler de tout sauf de Kylian Mbappé ? Est-ce là le Real Madrid que vous voulez ? Celui où la star de l'équipe arrive dix minutes plus tôt à Barajas ? Franchement, ça suffit ».