Le PSG a recruté Neymar et Kylian Mbappé : «J’ai compris qu'il fallait que j'aille voir ailleurs»

Lors de l’été 2017, le PSG a frappé très fort sur le mercato. Le club de la capitale a recruté Neymar et Kylian Mbappé pour renforcer son secteur offensif. Avec de tels transferts, Lucas Moura a vite compris qu’il n’avait plus sa place chez les Rouge-et-Bleu et a alors décidé de se lancer un nouveau défi ailleurs en Europe.
Le PSG a pris tout le monde par surprise en 2017. Le club de la capitale a frappé très fort avec les transferts de Neymar (222M€) et de Kylian Mbappé (180M€). Nasser Al-Khelaïfi avait décidé de sortir les grands moyens pour renforcer le secteur offensif parisien, surtout après la remontada contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Seulement, cela a précipité le départ de Lucas Moura. Le Brésilien s’est d’ailleurs livré sur le sujet.
«Je ne faisais plus partie des plans»
« Je suis resté cinq ans et je pense être allé au bout de mon cycle à Paris. J'ai connu des longues périodes où j'ai été titulaire. Je suis parti au bon moment je pense. La dernière saison, j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Le club venait de recruter Neymar, Mbappé, et je ne faisais plus partie des plans. Je n'ai pas de regret, je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu là-bas... J'ai évolué comme joueur, comme homme, et l'expérience a été magnifique » a confié Lucas Moura dans un entretien accordé à L’Equipe.
Lucas Moura : Tottenham puis Sao Paulo après son départ du PSG
Après le PSG, Lucas Moura a signé à Tottenham en 2018. L’ailier droit y est resté jusqu’en 2023, et s’est notamment illustré avec quelques coups d’éclat comme son triplé contre l’Ajax lors de la demi-finale de la Ligue des champions en 2019. Il a ensuite fait son retour à Sao Paulo en 2023, où il a débuté sa carrière en 2010. L’international auriverde, aujourd’hui âgé de 33 ans, y est d’ailleurs sous contrat jusqu’en juin 2026 et pourrait donc possiblement partir libre dans quelques mois.