Le PSG a recruté Neymar et Kylian Mbappé : «J’ai compris qu'il fallait que j'aille voir ailleurs»

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2017, le PSG a frappé très fort sur le mercato. Le club de la capitale a recruté Neymar et Kylian Mbappé pour renforcer son secteur offensif. Avec de tels transferts, Lucas Moura a vite compris qu’il n’avait plus sa place chez les Rouge-et-Bleu et a alors décidé de se lancer un nouveau défi ailleurs en Europe.

Le PSG a pris tout le monde par surprise en 2017. Le club de la capitale a frappé très fort avec les transferts de Neymar (222M€) et de Kylian Mbappé (180M€). Nasser Al-Khelaïfi avait décidé de sortir les grands moyens pour renforcer le secteur offensif parisien, surtout après la remontada contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Seulement, cela a précipité le départ de Lucas Moura. Le Brésilien s’est d’ailleurs livré sur le sujet.

«Je ne faisais plus partie des plans» « Je suis resté cinq ans et je pense être allé au bout de mon cycle à Paris. J'ai connu des longues périodes où j'ai été titulaire. Je suis parti au bon moment je pense. La dernière saison, j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Le club venait de recruter Neymar, Mbappé, et je ne faisais plus partie des plans. Je n'ai pas de regret, je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu là-bas... J'ai évolué comme joueur, comme homme, et l'expérience a été magnifique » a confié Lucas Moura dans un entretien accordé à L’Equipe.