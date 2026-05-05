Un nouvel international algérien à l’OM ? Les deux obstacles à sa signature

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré l’absence de directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, qui laissera sa place dans quelques semaines, l’Olympique de Marseille travaille déjà sur le mercato estival qui s’annonce mouvementé après cette saison ratée. Anis Hadj Moussa figurerait dans les petits papiers du club phocéen, mal embarqué dans ce dossier pour deux raisons.

Les changements s’annoncent nombreux à l’OM après la saison ratée. Un nouveau directeur sportif est attendu avec le départ acté de Medhi Benatia, tandis que l’avenir de Habib Beye, nommé en février à la place de Roberto De Zerbi, s’écrit en pointillé. Dans l’effectif, cela va également bouger, une habitude désormais, et ce malgré la fin de l’ère Longoria. Parmi les cibles phocéennes se trouve Anis Hadj Moussa selon les informations de Foot Mercato, un dossier très complexe.

Un gros chèque sera nécessaire D’une part, il faudra composer avec les exigences du Feyenoord, réclamant environ 30 millions d’euros pour céder l’ailier droit algérien, qui devrait être du voyage en Amérique du Nord pour la Coupe du monde cet été. D’après Foot Mercato, Pablo Longoria avait déjà approché à l’époque Dennis te Kloese, directeur sportif de Feyenoord, pour connaître les conditions de sortie du joueur de 24 ans. L’idée d’un paiement échelonné en quatre fois avait alors été imaginée par les Marseillais, mais la situation financière du club phocéen, qui voit la qualification à la Ligue des champions s’échapper, pourrait l’empêcher d’aller plus loin.