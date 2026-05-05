Transfert à 30M€ : L’OM s’embarque dans un dossier ouvert par Pablo Longoria ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré l’absence de directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, en instance de départ, l’Olympique de Marseille se projette sur le mercato estival sans savoir encore si l’équipe première participera ou non à une Coupe d’Europe la saison prochaine. Selon les informations de Foot Mercato, l’Algérien Anis Hadj Moussa (24 ans) serait notamment dans les petits papiers du club phocéen.

Cela fait déjà quelques semaines que la saison de l’OM a tourné à la catastrophe, et cela ne s’arrange pas à deux journées de la fin. Nommé à la tête de l’équipe en lieu et place de Roberto De Zerbi, Habib Beye est loin d’avoir rempli sa mission, le club étant désormais assuré de ne pas finir sur le podium de la Ligue 1 après la claque à Nantes (0-3). C’est dans ce contexte houleux et incertain que le club prépare le mercato à venir, et ce alors qu’un nouveau directeur sportif doit débarquer.

L’OM sur Anis Hadj Moussa Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille en pince notamment pour Anis Hadj Moussa, en grande forme à Feyenoord avec 11 buts et 7 passes décisives en 38 apparitions cette saison. Un dossier à l’étude depuis de longs mois puisque Pablo Longoria, qui a quitté la présidence marseillaise en cours de saison, avait approché Dennis te Kloese, le directeur sportif de la formation néerlandaise, afin de connaître les conditions de sortie de l’ailier droit algérien (13 sélections) précise le site.