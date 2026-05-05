Transfert à 30M€ : L’OM s’embarque dans un dossier ouvert par Pablo Longoria ?

Malgré l’absence de directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, en instance de départ, l’Olympique de Marseille se projette sur le mercato estival sans savoir encore si l’équipe première participera ou non à une Coupe d’Europe la saison prochaine. Selon les informations de Foot Mercato, l’Algérien Anis Hadj Moussa (24 ans) serait notamment dans les petits papiers du club phocéen.
Cela fait déjà quelques semaines que la saison de l’OM a tourné à la catastrophe, et cela ne s’arrange pas à deux journées de la fin. Nommé à la tête de l’équipe en lieu et place de Roberto De Zerbi, Habib Beye est loin d’avoir rempli sa mission, le club étant désormais assuré de ne pas finir sur le podium de la Ligue 1 après la claque à Nantes (0-3). C’est dans ce contexte houleux et incertain que le club prépare le mercato à venir, et ce alors qu’un nouveau directeur sportif doit débarquer.
L’OM sur Anis Hadj Moussa
Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille en pince notamment pour Anis Hadj Moussa, en grande forme à Feyenoord avec 11 buts et 7 passes décisives en 38 apparitions cette saison. Un dossier à l’étude depuis de longs mois puisque Pablo Longoria, qui a quitté la présidence marseillaise en cours de saison, avait approché Dennis te Kloese, le directeur sportif de la formation néerlandaise, afin de connaître les conditions de sortie de l’ailier droit algérien (13 sélections) précise le site.
30M€ pour l’international algérien
Et pour convaincre le Feyenoord, il va falloir sortir le chéquier puisque FM révèle qu’une somme avoisinant 30 millions d’euros sera nécessaire pour le joueur de 24 ans, convoqué pour la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Du côté de l’OM, l’idée d’un paiement échelonné en quatre fois fut envisagée, mais cette somme paraît déraisonnable pour un club désormais mal engagé dans la course à la Ligue des champions.