Entre Mbappé et Vinicius, l'Espagne a tranché : «C'est une problème pour le Real Madrid»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid, les débats sur sa compatibilité avec Vinicius Junior sont incessants. Mais cette fois-ci, les fans espagnols semblent clairement avoir tranché entre les deux attaquants. Et c'est clairement le Brésilien qui est mis en avant dans les médias espagnols.

La compatibilité entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior a régulièrement été questionnée, et désormais, les doutes sont devenus des certitudes en Espagne. En effet, le Brésilien ne brille jamais autant que lorsque l'ancien du PSG est absent, comme en témoigne encore son doublé ce week-end pour offrir la victoire au Real Madrid sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (2-0). A tel point que le journaliste espagnol Juanma Rodríguez réclame le départ de Kylian Mbappé pour retrouver le grand Vinicius Junior.

L'Espagne a tranché entre Mbappé et Vinicius ! « Celui que vous descendez en flèche sur le plan sportif a remporté trois Ligas et deux Coupes d’Europe, avec des buts de sa part en finale. C’est le meilleur passeur et buteur de la dernière décennie, et c’est lui qu’on doit virer. Vinicius court sept fois plus que Mbappé quand il dort. Le Real Madrid a un problème, c’est qu’il y a des gens qui refusent de voir la réalité », confie-t-il sur le plateau du Chiringuito avant de tout simplement réclamer le départ de Kylian Mbappé.