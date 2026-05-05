«L’OM a pris des risques pour le recruter» : Greenwood a fait une «grosse bêtise» avant de signer !

Pierrick Levallet

Avant de débarquer à l’OM, Mason Greenwood a fait l’objet d’une grave polémique il y a quelques années. L’attaquant de 24 ans a été accusé de violences conjugales et d’agression sexuelle envers sa conjointe lorsqu’il évoluait à Manchester United. Et malgré cela, le club phocéen a décidé de prendre le risque de le recruter lors de l’été 2024.

Arrivé lors de l’été 2024 à l’OM, Mason Greenwood a rapidement conquis les supporters. Pourtant, son transfert avait suscité une vive polémique au vu du passif de l’attaquant de 24 ans. Ce dernier avait été accusé de violences conjugales et d’agression sexuelle envers sa conjointe lorsqu’il évoluait sous les couleurs de Manchester United. Christophe Dugarry estime d’ailleurs que le club phocéen a pris un risque en le recrutant malgré cela.

«Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot» « J’en appelle à la fierté. Ce mec était au placard, il a fait une grosse bêtise avant que l’OM ne le recrute. L’OM a pris des risques pour le recruter. Il a eu une carrière assez compliquée avec ce qui lui est arrivé. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot. Tout le monde a toujours tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions. Et quand les matchs sont aussi importants, il te renvoie ça à la gueule ? J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec » a d’abord lancé le champion du monde 1998 au micro de Rothen s’enflamme.