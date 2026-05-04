«Des joueurs que personne ne connaissait», Umtiti est bluffé par le mercato de l'OL !

Pour cette saison 2025-2026, l'OL a enflammé le mercato. Toutefois, comme l'a souligné Samuel Umtiti ce dimanche soir, le club rhodanien a surtout recruté des joueurs méconnus du grand public. Une stratégie payante, puisque l'OL est classé troisième en Ligue 1, et ce, à deux journées de la fin du championnat.

«On ne savait même pas d'où ils venaient»

« Le club a très bien travaillé dès l'été. On savait que c'était compliqué au niveau financier, ils ont réussi à trouver des joueurs que personne ne connaissait. On ne savait même pas d'où ils venaient, mais au final, ils ont réussi à créer quelque chose de fort. Je trouve que le choix du coach déjà, que j'ai connu à Lille, c'était un très bon choix. Il a préparé ses rencontres et il a réussi à former un groupe dans cette équipe. Il leur a fait croire qu'ils étaient capables de le faire et on a vu une certaine confiance qui, petit à petit, a ramené des victoires, des victoires et des victoires. Je suis vraiment content de voir cette équipe-là, qui a galéré fort, et je pense qu'on leur a, à certains moments, tapé dessus parce que c'était normal par rapport à leur rendement. Mais ils ont réussi à créer quelque chose de fort et maintenant, d'avoir une possible qualification en Ligue des champions après tout ce qui s'est passé, je trouve que c'est fort. Je pense que même pour le football français, on se rend compte qu’à chaque fois, on va acheter des joueurs qui coûtent 40 ou 50M€, mais là, ce n’est pas le cas de Lyon. Ils ont fait un gros travail là-dessus, et félicitations à eux », s'est enflammé Samuel Umtiti, présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir.