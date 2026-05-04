Succession de Medhi Benatia : Le clan McCourt lâche une précision sur le nouveau directeur sportif de l’OM

L’Olympique de Marseille poursuit ses recherches pour son futur directeur sportif. Une décision dans laquelle seront impliqués le nouveau président Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, ainsi que le conseil de surveillance du club et le propriétaire Frank McCourt, a précisé l’entourage de l’homme d’affaires américain.
Qui sera l’heureux élu pour succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif de l’OM ? Alors que l’ancien international marocain va quitter son poste dans quelques semaines, les discussions se poursuivent en coulisse pour son remplaçant. Florent Ghisolfi, Grégory Lorenzi, Julien Fournier, Mathieu Bodmer, Paul Mitchell, George Syrianos ou encore Cristiano Giuntoli ont notamment été annoncés dans la short-list des décideurs marseillais.
Julien Fournier en pole ?
Selon Foot Mercato, Julien Fournier pourrait tenir la corde. Passé par la cité phocéenne entre 2004 et 2009 en tant que secrétaire général, l’ancien directeur du football de l’OGC Nice verrait d’un très bon œil son retour à l’OM, un intérêt réciproque alors qu’une réunion a déjà eu lieu entre les deux parties.
La précision du clan McCourt
Le média précise par ailleurs que l’agence Excel Sports Management a été mandatée par l’OM pour se charger de repérer le candidat idéal et soumettre une liste de noms à Stéphane Richard, le nouveau président du club phocéen qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain. La décision finale sera prise ensuite par ce dernier, ainsi que Frank McCourt et le conseil de surveillance marseillais précise l’entourage de l’homme d’affaires américain à FM. Il y a urgence alors que l'été approche et que l’OM s’apprête (encore) à opérer de gros changements après la très longue et pénible saison vécue sur la Canebière. En plus de nouveaux joueurs, un autre entraîneur pourrait débarquer compte tenu des difficultés rencontrées par Habib Beye.