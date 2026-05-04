Succession de Medhi Benatia : Le clan McCourt lâche une précision sur le nouveau directeur sportif de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille poursuit ses recherches pour son futur directeur sportif. Une décision dans laquelle seront impliqués le nouveau président Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, ainsi que le conseil de surveillance du club et le propriétaire Frank McCourt, a précisé l’entourage de l’homme d’affaires américain.

Qui sera l’heureux élu pour succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif de l’OM ? Alors que l’ancien international marocain va quitter son poste dans quelques semaines, les discussions se poursuivent en coulisse pour son remplaçant. Florent Ghisolfi, Grégory Lorenzi, Julien Fournier, Mathieu Bodmer, Paul Mitchell, George Syrianos ou encore Cristiano Giuntoli ont notamment été annoncés dans la short-list des décideurs marseillais.

Julien Fournier en pole ? Selon Foot Mercato, Julien Fournier pourrait tenir la corde. Passé par la cité phocéenne entre 2004 et 2009 en tant que secrétaire général, l’ancien directeur du football de l’OGC Nice verrait d’un très bon œil son retour à l’OM, un intérêt réciproque alors qu’une réunion a déjà eu lieu entre les deux parties.