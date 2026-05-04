OM - C’est tendu dans le vestiaire : Les joueurs déjà à fond sur leur mercato et la Coupe du Monde ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la déroute sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi après-midi, les joueurs de l’OM ont été informés d’une nouvelle mise au vert qui débutera ce lundi soir et possiblement jusqu’au déplacement au Havre dimanche prochain. Le tout dans un climat tendu, au sein d’un vestiaire où beaucoup penseraient plus à leur avenir qu’à la fin de saison de Marseille.

Si la mise au vert après la défaite à Lorient (2-0), suivie d’un match nul face à l’OGC Nice (1-1), n’avait pas eu un grand effet, les joueurs de l’OM vont en vivre une nouvelle. Comme indiqué par L’Équipe, les Olympiens, de retour à l’entraînement dimanche, ont appris qu’ils allaient de nouveau rester à la Commanderie à partir de lundi soir, sans savoir jusqu’à quand et donc possiblement jusqu’à dimanche prochain et le déplacement au Havre, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

Des joueurs lassés et tournés vers l’après-OM Reste à savoir si cela aura l’effet escompté, dans un vestiaire où l’absence de leader est de plus en plus criante. Samedi, c’est Jeffrey de Lange qui s’est présenté en zone mixte après le naufrage de la Beaujoire. Lui, le gardien numéro 2 qui a dû pallier le forfait de Geronimo Rulli et disputait son cinquième match de Ligue 1 cette saison. Comme indiqué par La Minute OM, avec cette mise au vert, le club espère réussir à remobiliser tout le monde pour les deux derniers matchs de la saison, mais beaucoup auraient déjà la tête ailleurs.