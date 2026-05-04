Mercato : Gonçalo Ramos sur le départ, qui le PSG doit recruter en priorité pour le remplacer ?

La rédaction

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le PSG prépare déjà son mercato. Gonçalo Ramos serait sur le départ, l’international portugais étant en manque de temps de jeu dans la capitale. En parallèle, les dirigeants parisiens auraient activé quelques pistes pour se renforcer offensivement. Alors qui doit être la priorité des Rouge-et-Bleu en attaque ? C’est notre sondage du jour !

Cette saison, le PSG pourrait une nouvelle fois rafler la Ligue 1 et la Ligue des champions. Le club de la capitale est leader du championnat de France et doit disputer sa demi-finale retour contre le Bayern Munich après s’être imposé à l’aller (5-4). Mais en parallèle, les dirigeants parisiens prépareraient déjà leur mercato. Dans le sens des départs, on pourrait notamment voir Gonçalo Ramos quitter les Rouge-et-Bleu cet été.

Gonçalo Ramos va quitter le PSG cet été ? L’international portugais est en manque de temps de jeu au PSG. Luis Enrique ne le voit pas comme un titulaire indiscutable et ne lui accorde que quelques minutes par-ci par-là pour faire souffler les cadres. L’attaquant de 24 ans pourrait donc envisager un départ à l’issue de la saison, alors que son contrat court jusqu’en juin 2028. Fabrizio Romano a même indiqué qu’il était très probable de voir Gonçalo Ramos faire ses valises. Dans le même temps, le PSG aurait activé quelques pistes pour renforcer son secteur offensif.