Mercato - RC Lens : «C’est prévu», Florian Thauvin annonce sa décision pour son avenir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le RC Lens enregistrait une grosse signature avec Florian Thauvin. L’international Français est devenu un patron au sein du club lensois qui réalise une très belle saison en Ligue 1. Ce dimanche, au micro de Canal +, le milieu offensif de 33 ans a annoncé la couleur concernant son avenir dans le Nord.

Il fait partie des très belles surprises de Ligue 1 cette saison. L’été dernier, le RC Lens tentait un gros pari avec la signature de Florian Thauvin. Après avoir marqué les esprits du côté de l’OM, le champion du monde 2018 décidait donc de revenir en France après des années réussies en Italie à l’Udinese. Très rapidement, Thauvin est devenu un membre très important du dispositif de Pierre Sage à Lens, au point de retrouver l’équipe de France en octobre 2025.

« C’est donc prévu que je reste à Lens » Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Sang et Or, Florian Thauvin va-t-il rester à Lens pour la saison prochaine ? Alors que le club nordiste risque de disputer la Ligue des Champions en 2026-2027, le Français a confirmé qu’il resterait bel et bien au club ce dimanche. « Oui, c’est ce qui était prévu, je suis venu au club pour essayer de remettre le club en Europe, ce qui n’avait pas été franchi la saison passée. Ce sera un step en plus, c’est l’objectif que je me suis fixé en revenant en France, on est dans nos objectifs, c’est donc prévu que je reste à Lens », a ainsi confié Thauvin au micro du Canal Football Club sur Canal +.