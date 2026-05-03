Mercato - OM : Trois départs déjà annoncés à Marseille cet été

Amadou Diawara

La saison de l'OM a été particulièrement mouvementée. A la peine ces dernières semaines, le club emmené par Habib Beye vient de chuter à la septième place en Ligue 1. Pas du tout satisfaite par les performances de son équipe, la direction de l'OM prévoirait de faire le ménage dans son effectif cet été. D'ailleurs, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren seraient déjà condamnés à partir à l'intersaison 2026.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi et d'Habib Beye, l'OM de Frank McCourt a enchainé les résultats en dents de scie lors de cette saison 2025-2026. Ce qui lui a causé du tort en Ligue 1. En effet, l'OM a chuté à la septième place en championnat de France. Une position qui ne lui garantit pas une qualification directe en Coupe d'Europe. Pour relancer son équipe lors du prochain exercice, les hautes sphères marseillaises auraient prévu de lancer une grosse opération dégraissage.

OM : Un accord avec Balerdi pour un transfert ? Selon les informations de La Minute OM, divulguées sur X, beaucoup de joueurs marseillais ne seront pas retenus cet été. D'ailleurs, la direction de l'OM aurait déjà acté trois départs : Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren. D'abord, le club olympien serait tombé d'accord avec son ancien capitaine pour une séparation à l'issue de la saison. Ensuite, l'OM ne devrait pas lever l'option d'achat de Benjamin Pavard. Ainsi, l'international français devrait rentrer à Milan, avant d'être renvoyé ailleurs par l'Inter. Enfin, Arthur Vermeeren devrait également partir. Egalement prêté avec option d'achat, le crack belge de 21 ans devrait retrouver le RB Leipzig. Reste à savoir qui d'autre ne sera plus à l'OM la saison prochaine.