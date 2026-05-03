Mercato : Le PSG veut recruter un joueur de 18 ans, il coûte 150M€ !

Amadou Diawara

Séduits par les performances de Joan Martínez avec le Real Madrid Castilla, les dirigeants du PSG seraient emballés par l'idée de boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Toutefois, le crack espagnol de 18 ans disposerait d'une clause libératoire fixée à 150M€, et son engagement court jusqu'en 2029.

Très performant sous les couleurs du Real Madrid Castilla, Joan Martínez a séduit la direction du PSG. D'après les indiscrétions de Marca, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur le crack de 18 ans, et ce, dans l'optique de finaliser un transfert lors du prochain mercato estival. Et à en croire le média espagnol, Luis Campos (61 ans) aurait déjà bougé ses pions sur ce dossier. En effet, effet, le conseiller football du PSG aurait manifesté officiellement son intérêt pour Joan Martínez.

Joan Martínez a une clause libératoire de 150M€ A en croire Marca, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi (52 ans) va devoir payer le prix fort pour s'offrir les services de Joan Martínez. En effet, le Real Madrid aurait sécurisé son avenir à sa majorité, soit le 20 aout 2025. Plus précisément, Joan Martínez aurait rempilé jusqu'au 30 juin 2029, et il disposerait désormais d'une clause libératoire fixée à 150M€. S'il ne veut pas lâcher une telle somme, le PSG est donc contraint de négocier avec la Maison-Blanche.