Coupe du monde - Equipe de France : Didier Deschamps a déjà tranché pour cette immense surprise ?

Axel Cornic

La Coupe du monde approche à grands pas, avec Didier Deschamps qui va annoncer sa liste le 14 mai prochain en direct dans le journal télévisé de 20h sur TF1. Les débats font rage sur la présence de tel ou tel joueur et le sélectionneur de l’équipe de France pourrait bien réserver quelques surprises.

Le Mondial est un rêve pour tous les joueurs, mais pas tous ont la chance d’y participer. Surtout quand on est en équipe de France, qui possède un immense vivier de talents et des stars à tous les postes. Mais il y en a un en particulier qui fait débat en ce moment et c’est celui de gardien de but.

Qui pour remplacer Chevalier ? Evidemment, Mike Maignan n’est pas en danger. Leader sur et en dehors du terrain, il semble être l’un des fidèles soldats de Didier Deschamps et on voit mal comment il pourrait s’en passer, surtout avec ses belles prestations cette saison du côté de l’AC Milan. C’est plutôt derrière lui que le flou domine, surtout en ce qui concerne un Lucas Chevalier. L’ancien du LOSC a perdu sa place de numéro 2 avec ce qu’il s’est passé au PSG, sans parler de sa récente blessure, qui pourrait remettre en doute sa participation à la Coupe du monde.