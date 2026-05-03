Hugo Lloris de retour en équipe de France : Maignan et Mbappé prêts à s’y opposer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec la blessure de Lucas Chevalier, l’équipe de France pourrait donc se présenter avec un autre numéro 3 à la Coupe du monde. Dernièrement, il a été question qu’Hugo Lloris sorte de sa retraite internationale. Le gardien du Los Angeles FC serait ainsi prêt à répondre favorablement si Didier Deschamps lui demandait. Mais les joueurs de l’équipe de France sont-ils eux d’accord avec cela ?

Après la dernière Coupe du monde au Qatar, Hugo Lloris décidait de tourner une page et de prendre sa retraite internationale. L’actuel gardien du Los Angeles FC a donc arrêté l’équipe de France, mais voilà qu’il pourrait revenir sur sa décision. En effet, alors que le Mondial 2026 approche, il a dernièrement été révélé que Lloris pourrait sortir de sa retraite et répondre favorablement si Didier Deschamps venait à l'appeler pour être le gardien numéro 3 de l’équipe de France pendant cette compétition.

« Maignan n’a peut-être pas envie lui de se prendre Lloris » Didier Deschamps fera-t-il alors appel à Hugo Lloris ? Mais surtout, les joueurs de l’équipe de France veulent-ils sont retour ? Grégory Ascher s’est posé la question sur le plateau de L’Equipe de Greg, notamment du point de vue de Mike Maignan, qui a récupéré le poste de numéro 1 chez les Bleus à la retraite internationale de Lloris : « Il y a quelque chose qu’on n’a pas évoqué. Peut-être que je me fais un film. C’est l’avis de Mike Maignan. Il a été derrière Lloris, il est numéro 1, il va vivre sa première Coupe du monde. Il n’a peut-être pas envie lui de se prendre Lloris, même s’il sait qu’il ne va pas lui prendre sa place. En fait c’est son moment, il n’a pas envie qu’on passe notre temps à parler du buzz Hugo Lloris. Je pense que Deschamps doit le prendre en compte ».