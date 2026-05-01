Equipe de France - Lucas Chevalier blessé : Qui doit le remplacer à la Coupe du monde ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, dans son point médical, le PSG confirmait la blessure d’Achraf Hakimi, mais annonçait également celle de Lucas Chevalier. Le gardien français va être éloigné des terrains pendant les prochaines semaines. De quoi mettre en danger sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France ? Par qui faudrait-il alors remplacer Chevalier, numéro 3 chez les Bleus ?

Décidément, cette saison n’est pas celle de Lucas Chevalier. Arrivé au PSG comme numéro 1, le gardien a été rétrogradé. Aujourd’hui remplaçant de Matvey Safonov, le Français a également subi le même sort en équipe de France, passant numéro 3 lors du dernier rassemblement. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que Lucas Chevalier s’est blessé à la cuisse à quelques jours seulement de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Alors que le gardien du PSG va être éloigné des terrains pendant quelques semaines, se pose donc la question de sa participation ou non à la compétition avec les Bleus et surtout de qui pourrait venir le remplacer comme numéro 3.

Équipe de France - Hugo Lloris à la Coupe du monde : La blessure qui change tout pour Didier Deschamps ? https://t.co/XK3mEMz59q — le10sport (@le10sport) April 30, 2026

Le retour d’Hugo Lloris en équipe de France ? Lucas Chevalier blessé, Didier Deschamps pourrait donc décidé de se tourner vers un autre gardien pour être le numéro 3 de l’équipe de France à la Coupe du monde. Mais qui ? Dernièrement, une folle rumeur est apparue avec Hugo Lloris qui pourrait sortir de sa retraite internationale si le sélectionneur venait à l’appeler pour disputer ce tournoi. Le gardien du Los Angeles FC va-t-il alors retrouver les Bleus ? D’autres solutions s’offrent également à Deschamps, qui pourrait bien faire appel à un petit nouveau et c’est ainsi qu’on avait beaucoup parlé de Robin Risser et Jean Butez ces derniers mois.