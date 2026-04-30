Lucas Chevalier en danger pour la Coupe du monde ? Les dernières révélations sur le retour d’Hugo Lloris en équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne jouant plus avec le PSG, Lucas Chevalier peut craindre pour sa place avec l’équipe de France pour la prochaine Coupe du monde. Déjà rétrogradé numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, il pourrait rester être snobé cet été. Et c’est Hugo Lloris qui pourrait sortir de sa retraite et venir remplacer Chevalier. Journaliste pour L’Equipe, Loïc Tanzi en a dit plus sur ce scénario.

A la suite de la Coupe du monde 2022, une page de l’équipe de France se tournait. En effet, Hugo Lloris décidait de prendre sa retraite internationale. Mais voilà que d’ici quelques semaines, le portier français pourrait bien en sortir. En effet, à 39 ans, celui qui garde aujourd’hui les cages de Los Angeles FC ne dirait pas non pour être avec l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde. Lloris viendrait alors en tant que numéro 3, de quoi mettre en danger Lucas Chevalier.

« Il ne dira pas non pour être gardien numéro 3 des Bleus » Verra-t-on alors Hugo Lloris plutôt que Lucas Chevalier à la Coupe du monde avec l’équipe de France ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Loïc Tanzi s’est exprimé sur le sujet. Le journaliste de L’Equipe a alors expliqué : « Lloris fait acte de candidature pour être numéro 3 ? Non, il ne fait pas acte de candidature. Il ne veut pas montrer aux gens qu’il le fait pour prendre la place de Chevalier. (…) Si Didier Deschamps décide d’appeler Hugo Lloris, il ne dira pas non pour être gardien numéro 3 des Bleus ».