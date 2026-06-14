Mercato : Bruno Genesio a reçu une très bonne nouvelle avant son arrivée à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son arrivée tarde encore à être officialisée, le futur staff de Bruno Genesio commence à se dessiner. Celui qui est pressenti pour devenir le prochain entraîneur de l’OM devrait être accompagné de Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, deux de ses adjoints au LOSC, tandis que Nicolas Dehon lui a confirmé qu’il l’accompagnerait également à Marseille.

Si Habib Beye n’a pas encore été informé de son départ, fait comme si de rien n’était et prépare même la saison prochaine, il ne sera plus l’entraîneur de l’OM pour autant à la reprise. Le club s’est mis d’accord avec Bruno Genesio depuis plusieurs jours maintenant, lui qui devrait s’engager pour deux saisons et une supplémentaire en option. L’officialisation se fait en revanche toujours attendre, alors que le club est encore suspendu à la décision de l’UEFA concernant une éventuelle exclusion de la Ligue Europa.

Dehon va suivre Genesio à l’OM Un dossier qui ne serait pas lié à la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur, qui semble se confirmer puisque son futur staff commence à se dessiner. Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, deux de ses adjoints au LOSC, vont le suivre à l’OM, tout comme Nicolas Dehon. Selon La Provence, ce dernier lui a confirmé qu’il l’accompagnerait à Marseille, où il a déjà été aux côtés de Didier Deschamps en tant qu’entraîneur des gardiens entre 2010 et 2012.