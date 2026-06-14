Mercato : Bruno Genesio a reçu une très bonne nouvelle avant son arrivée à l’OM

Si son arrivée tarde encore à être officialisée, le futur staff de Bruno Genesio commence à se dessiner. Celui qui est pressenti pour devenir le prochain entraîneur de l’OM devrait être accompagné de Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, deux de ses adjoints au LOSC, tandis que Nicolas Dehon lui a confirmé qu’il l’accompagnerait également à Marseille.
Si Habib Beye n’a pas encore été informé de son départ, fait comme si de rien n’était et prépare même la saison prochaine, il ne sera plus l’entraîneur de l’OM pour autant à la reprise. Le club s’est mis d’accord avec Bruno Genesio depuis plusieurs jours maintenant, lui qui devrait s’engager pour deux saisons et une supplémentaire en option. L’officialisation se fait en revanche toujours attendre, alors que le club est encore suspendu à la décision de l’UEFA concernant une éventuelle exclusion de la Ligue Europa.
Dehon va suivre Genesio à l’OM
Un dossier qui ne serait pas lié à la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur, qui semble se confirmer puisque son futur staff commence à se dessiner. Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, deux de ses adjoints au LOSC, vont le suivre à l’OM, tout comme Nicolas Dehon. Selon La Provence, ce dernier lui a confirmé qu’il l’accompagnerait à Marseille, où il a déjà été aux côtés de Didier Deschamps en tant qu’entraîneur des gardiens entre 2010 et 2012.
Vercoutre le remplacera au LOSC
Si le LOSC lui avait proposé une prolongation de contrat, Nicolas Dehon a finalement fait le choix de rester avec Bruno Genesio et revenir à l’OM, où il remplacera Alexandre Salvat, remis à la disposition du centre de formation après avoir accompagné Habib Beye. Lille de son côté a trouvé son nouvel entraîneur des gardiens en la personne de Rémy Vercoutre. « Sa riche expérience en tant que joueur puis entraîneur, associée à son expertise du haut niveau, conduisent aujourd'hui Rémy Vercoutre à venir enrichir le staff technique du LOSC. Il y sera en charge de l'accompagnement, du développement et de l'optimisation des performances des gardiens de l'effectif professionnel », a annoncé le club dans un communiqué publié vendredi.