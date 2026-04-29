Lucas Chevalier : La nouvelle «dramatique» évoquée sur RMC pour la Coupe du monde avec l’équipe de France

Déjà déclassé au PSG où il a vu Matvey Safonov s’imposer comme le gardien numéro un, Lucas Chevalier pourrait en plus perdre sa place en équipe de France. Alors qu’il a pris sa retraite internationale il y a trois ans, Hugo Lloris pourrait faire son retour dans l’optique de la Coupe du monde 2026 et lui piquer son poste de troisième gardien.
Et si Didier Deschamps préparait une grande surprise pour la Coupe du monde 2026 ? Si ce n’est pas trop son habitude, L’Équipe a avancé lundi l’hypothèse d’un retour en sélection d’Hugo Lloris. Joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France (145 sélections), le portier âgé de 39 ans avait pris sa retraite internationale en 2023, après le Mondial 2022 au Qatar.
Un retour de Lloris « n’est pas d’actualité »
« Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu'il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France. Encore une fois, il n'est pas question pour lui de se mettre en avant ou d'utiliser des leviers pour réussir à être appelé », a-t-on confié dans l’entourage d’Hugo Lloris, tandis que dans celui des Bleus on a assuré qu’un retour de son ancien capitaine « n’est pas d’actualité. »
« Cette nouvelle pourrait être dramatique pour Lucas Chevalier »
Si jamais le joueur du Los Angeles FC faisait son retour en équipe de France, ce serait très certainement pour le poste de gardien numéro 3 occupé pour le moment par… Lucas Chevalier. « A priori pas de quoi remettre en question le poste de titulaire de l’actuel gardien numéro 1 Mike Maignan et du numéro 2 Brice Samba. Mais cette nouvelle pourrait être dramatique pour Lucas Chevalier dont le déclassement au PSG et chez les Bleus ne fait que se confirmer. Lloris maintient un niveau de performance plus que correct en MLS. Pour l’heure, des sources proches des Bleus expliquent qu’il n’y a pas de sujet et que cette possibilité n’est pas étudiée », a déclaré le journaliste Arthur Perrot dans le Super Moscato Show sur RMC.