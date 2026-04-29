Lucas Chevalier : La nouvelle «dramatique» évoquée sur RMC pour la Coupe du monde avec l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà déclassé au PSG où il a vu Matvey Safonov s’imposer comme le gardien numéro un, Lucas Chevalier pourrait en plus perdre sa place en équipe de France. Alors qu’il a pris sa retraite internationale il y a trois ans, Hugo Lloris pourrait faire son retour dans l’optique de la Coupe du monde 2026 et lui piquer son poste de troisième gardien.

Et si Didier Deschamps préparait une grande surprise pour la Coupe du monde 2026 ? Si ce n’est pas trop son habitude, L’Équipe a avancé lundi l’hypothèse d’un retour en sélection d’Hugo Lloris. Joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France (145 sélections), le portier âgé de 39 ans avait pris sa retraite internationale en 2023, après le Mondial 2022 au Qatar.

Mercato : Didier Deschamps au Real Madrid, c'est validé pour Kylian Mbappé ! https://t.co/r4g8MhIuiK — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Un retour de Lloris « n’est pas d’actualité » « Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu'il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France. Encore une fois, il n'est pas question pour lui de se mettre en avant ou d'utiliser des leviers pour réussir à être appelé », a-t-on confié dans l’entourage d’Hugo Lloris, tandis que dans celui des Bleus on a assuré qu’un retour de son ancien capitaine « n’est pas d’actualité. »