Equipe de France : Un mariage annulé pour la Coupe du monde ?

Du 11 juin au 19 juillet se déroulera la Coupe du monde sur le sol américain. En cette période estivale, Esteban Lepaul a programmé son mariage avec sa future femme Inès. Mais comme ils l'ont tous deux affirmés en interview pour Téléfoot, tout sera annulé en cas de convocation en équipe de France. C'est entre les mains de Didier Deschamps désormais.
18 buts marqués avec le Stade Rennais cette saison pour Esteban Lepaul en Ligue 1. Ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat trois journées avant que le rideau ne tombe sur cet exercice 2025/2026. Et après ? Une Coupe du monde avec l'équipe de France pour l'attaquant de 26 ans ? Le principal intéressé ne se refuse rien bien qu'une échéance cruciale est programmée pour lui loin des pelouses au mois de juin : son mariage.
«Il y a des priorités. Ils n’auront qu’à faire la fête entre eux»
Téléfoot a suivi Esteban Lepaul dans son quotidien. L'occasion pour le joueur du Stade Rennais de s'attarder sur le jour où ils ont prévu de se dire « oui » pour la vie avec sa conjointe Inès. « On a un mariage qui arrive en juin », affirmait Lepaul avant que sa future épouse assure qu'ils annuleront la cérémonie en cas de participation à la Coupe du monde d'Esteban Lepaul avec l'équipe de France. Pour sa part, le joueur du Stade Rennais a conclu avec une touche d'humour. « Il y a des priorités. Ils n’auront qu’à faire la fête entre eux ».
«Kolo Muani ira, c'est sûr, avec la blessure d'Ekitike»
Mais la cérémonie et le voyage de noces devraient bel et bien avoir lieu comme convenu pour Esteban Lepaul et sa partenaire Inès selon Christophe Dugarry. Pour la simple et bonne raison que Didier Deschamps ne fera pas le choix de le sélectionner comme assuré sur les ondes de RMC lundi pour l'émission Rothen s'enflamme. « Meilleur buteur de Ligue 1, ok ça se respecte. Mais ce n'est pas manquer de respect de ne pas prendre un gamin qui n'a aucune sélection à la Coupe du monde avec une armada d'attaquants talentueux qui ont un vécu, un passif. Ce n'est pas parce que tu respectes le meilleur buteur de Ligue 1 que tu es obligé de le prendre. Ce sera Kolo Muani, ou peut-être Thauvin. Mais certainement pas Lepaul. Kolo Muani ira, c'est sûr, avec la blessure d'Ekitike ».