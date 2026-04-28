Equipe de France : Un mariage annulé pour la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du 11 juin au 19 juillet se déroulera la Coupe du monde sur le sol américain. En cette période estivale, Esteban Lepaul a programmé son mariage avec sa future femme Inès. Mais comme ils l'ont tous deux affirmés en interview pour Téléfoot, tout sera annulé en cas de convocation en équipe de France. C'est entre les mains de Didier Deschamps désormais.

18 buts marqués avec le Stade Rennais cette saison pour Esteban Lepaul en Ligue 1. Ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat trois journées avant que le rideau ne tombe sur cet exercice 2025/2026. Et après ? Une Coupe du monde avec l'équipe de France pour l'attaquant de 26 ans ? Le principal intéressé ne se refuse rien bien qu'une échéance cruciale est programmée pour lui loin des pelouses au mois de juin : son mariage.

🏆🇫🇷 Dugarry sur le choix Lepaul dans la liste de Rothen pour le Mondial 2026 : "Tu penses que ça serait lui rendre de service de l'emmener à la Coupe du Monde avec l'armada qu'il y a devant ? Deschamps prendra Kolo Muani ou Thauvin, mais pas Lepaul." pic.twitter.com/fioH6t3uRS — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 27, 2026

«Il y a des priorités. Ils n’auront qu’à faire la fête entre eux» Téléfoot a suivi Esteban Lepaul dans son quotidien. L'occasion pour le joueur du Stade Rennais de s'attarder sur le jour où ils ont prévu de se dire « oui » pour la vie avec sa conjointe Inès. « On a un mariage qui arrive en juin », affirmait Lepaul avant que sa future épouse assure qu'ils annuleront la cérémonie en cas de participation à la Coupe du monde d'Esteban Lepaul avec l'équipe de France. Pour sa part, le joueur du Stade Rennais a conclu avec une touche d'humour. « Il y a des priorités. Ils n’auront qu’à faire la fête entre eux ».