Esteban Lepaul en équipe de France ? Dugarry révèle l'identité de l'attaquant qui remplacera Ekitike à la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Aucune sélection en équipe de France. Et alors que l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps qu'est Guy Stéphan avait récemment assuré qu'un joueur n'étant jamais pris part à un rassemblement avec les Bleus ne devrait pas être retenu pour cette Coupe du monde, le nom d'Esteban Lepaul fait parler dans les médias. Le meilleur buteur de Ligue 1 (18 unités) n'ira cependant pas à la Coupe du monde selon Christophe Dugarry, un autre joueur va pallier l'absence d'Hugo Ekitike.

Le 14 avril dernier, dans le cadre du 1/4 de finale retour de la Ligue des champions avec la réception du PSG à Anfield, Hugo Ekitike s'écroulait sur la pelouse sur un changement d'appui. Verdict : rupture totale du tendon d'Achille du pied droit. L'international français est passé sur la table d'opération à Londres il y a un peu plus d'une semaine à présent. Qui pour le remplacer ?

🏆🇫🇷 Dugarry sur le choix Lepaul dans la liste de Rothen pour le Mondial 2026 : "Tu penses que ça serait lui rendre de service de l'emmener à la Coupe du Monde avec l'armada qu'il y a devant ? Deschamps prendra Kolo Muani ou Thauvin, mais pas Lepaul." pic.twitter.com/fioH6t3uRS — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 27, 2026

«Ce n'est pas parce que tu respectes le meilleur buteur de Ligue 1 que tu es obligé de le prendre» C'est le débat qui anime certaines discussions dans les émissions spécialisées dont celle de Jérôme Rothen sur RMC. Pendant Rothen s'enflamme et sa rubrique sur les joueurs qu'il sélectionnerait pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) à la place de Didier Deschamps, l'ancien joueur des Bleus et du PSG a évoqué l'option Esteban Lepaul. La proposition de l'inclusion du meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations pour le Stade Rennais a fait réagir Christophe Dugarry, pas dans le bon sens du terme. « Meilleur buteur de Ligue 1, ok ça se respecte. Mais ce n'est pas manquer de respect de ne pas prendre un gamin qui n'a aucune sélection à la Coupe du monde avec une armada d'attaquants talentueux qui ont un vécu, un passif. Ce n'est pas parce que tu respectes le meilleur buteur de Ligue 1 que tu es obligé de le prendre ».