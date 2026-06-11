Zinedine Zidane : Pierre Ménès se moque avant son arrivée en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf incroyable rebondissement de dernière minute, Zinedine Zidane sera le futur sélectionneur de l'équipe de France au terme de cette Coupe du Monde 2026. Et alors que beaucoup attendant avec impatience que l'ancien coach du Real Madrid vienne succéder à Didier Deschamps, Pierre Ménès relativise à ce sujet et calme l'engouement autour de Zidane.

Didier Deschamps avait acté en début d'année 2025 qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026, et l'identité de son successeur ne fait aucun doute : il s'agira de Zinedine Zidane. Un accord aurait déjà été trouvé entre la FFF et l'ancien numéro 10 légendaire des Bleus, qui sera forcément attendu au tournant avec les quatorze ans de règne réussis par Deschamps. Pierre Ménès a d'ailleurs évoqué le sujet sur sa chaine Youtube en se moquant légèrement de Zinedine Zidane, dont il n'est pas le plus grand fan.

« Tout le monde va trouver que tout ce qu’il fait est formidable » « Tout Zidane qu’il est, je lui souhaite bien du plaisir pour faire ne serait-ce qu’aussi bien, ou même s’approcher du niveau de l’équipe de France avec Deschamps. On parle quand même d’un mec qui a fait vainqueur de la Coupe du Monde puis finaliste de la suivante, perdue aux tirs au but. Bon courage pour faire aussi bien, tout Zidane qu’il est, même si Zidane va évidemment bénéficier d’un état de grâce. Quand il va arriver et poser ses mains, tout le monde va trouver que tout ce qu’il fait est formidable. J’ose même pas imaginer les papiers dithyrambiques sur ses débuts, mais après ça ne résistera pas à l’analyse et surtout aux résultats », ironise Pierre Ménès sur un sarcastique lorsqu'il évoque Zinedine Zidane en équipe de France.