Equipe de France : Le coup de gueule de Pierre Ménès sur la fake news qui vise Mbappé et Kanté

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En marge du match amical entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire, une scène a fait polémique. En effet, alors que Kylian Mbappé et N'Golo Kanté ne se sont pas salués avant le match, certains y ont vu là un signe de tensions entre les deux joueurs. Réagissant à cette polémique, Pierre Ménès a poussé un coup de gueule.

Le vestiaire de l'équipe de France est-il rongé par des tensions ? Au cours des derniers jours, une polémique a vu le jour sur les réseaux sociaux. La raison ? Une séquence diffusée à la télévision avant le match amical entre les Bleus et la Côte d'Ivoire. En effet, alors que les joueurs étaient dans le couloir avant le coup d'envoi, on a pu voir N'Golo Kanté ne pas saluer Kylian Mbappé. De quoi faire dire à certains que les deux joueurs de l'équipe de France seraient en clash.

« On échafaude derrière une histoire qui n’a pas de sens » A l'occasion d'une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a été interrogé sur cette séquence entre N'Golo Kanté et Kylian Mbappé. Le journaliste a alors haussé le ton sur cette prétendue polémique en équipe de France : « Les problèmes en équipe de France entre Mbappé et Kanté ? Quand je disais que ça fait partie des merdes que les gens inventent sur l’équipe de France… Tu as deux mecs qui sont dans le vestiaire, qui ont peut-être parlé pendant 5 minutes dans le vestiaire, et qui sortent et qui à ce moment là, ponctuellement, ne se calculent pas. On échafaude derrière une histoire qui n’a pas de sens ».