Barcola sur le départ au PSG : «C’est parti, allons à Arsenal», l’invitation lancée par un journaliste !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il commencerait à être lassé de son statut de second couteau au PSG, Bradley Barcola dispose de plusieurs pistes sérieuses en Premier League avec des intérêts de la part de Liverpool et d'Arsenal. Le journaliste Karim Bennani a livré son point de vue à ce sujet et suggère à Barcola de quitter le PSG pour signer avec les Gunners cet été.

« Mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas », confiait Bradley Barcola (23 ans) début juillet en pleine Coupe du Monde avec l'équipe de France, confirmant ainsi publiquement qu'un départ du PSG cet été était clairement une option pour son avenir. Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité en mai dernier, Liverpool pousse depuis plusieurs mois en coulisses afin de recruter Barcola, d'autant que l'attaquant tricolore n'apparait pas comme un premier choix aux yeux de Luis Enrique au PSG. Mais Arsenal semble également attiré par le profil de Bradley Barcola, et dispose de sérieux arguments pour conclure l'affaire.

« Arsenal serait le club parfait pour Barcola » Le journaliste Karim Bennani a évoqué ce feuilleton Bradley Barcola dans L’EQUIPE de Greg, et il suggère à l'attaquant du PSG de privilégier Arsenal pour son avenir : « Pour moi, Arsenal, ce serait le club parfait pour Bradley Barcola. Il faut qu'il devienne enfin le numéro 1 devant. C'est un joueur fabuleux, il manque de lucidité devant, mais le jour où ça va rentrer. C'est vraiment un joueur en devenir qui n'est pas arrivé à maturité. Il a une énorme marge de progression. Il doit devenir numéro 1 en attaque dans un gros club étranger. Honnêtement, il a déjà fait son temps, j'ai envie de dire, à Paris. Allez c'est parti, allons à Arsenal. Faisons par exemple le même parcours qu'un Thierry Henry à l'époque. Il a le même style de jeu », lâche Bennani.