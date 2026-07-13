Déjà une polémique avec Zinedine Zidane : Le président de la FFF répond cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf un incroyable rebondissement de dernière minute qui parait aujourd'hui totalement improbable, Zinedine Zidane sera nommé sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Et alors que certaines déclarations de Philippe Diallo à ce sujet ces derniers mois n'auraient pas du tout plu à Didier Deschamps, le président de la FFF se défend en interview et nie tout malaise en coulisses avec l'actuel coach des Bleus.

L'équipe de France disputera mardi soir un gros choc face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, et en cas d'élimination, cette rencontre serait donc la dernière de Didier Deschamps. Le sélectionneur national a en effet acté son départ des Bleus après ce Mondial, et c'est donc logiquement Zinedine Zidane qui prendra le relais avec une annonce qui devrait être officialisée juste après la compétition. Philippe Diallo a évoqué le sujet à plusieurs reprises ces derniers, et si le président de la FFF n'a jamais confirmé le nom de Zidane, ses allusions auraient suffi à agacer Deschamps...

« Je n'ai jamais prononcé de nom » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE ce dimanche, Philippe Diallo évoque cette polémique autour de la future nomination de Zinedine Zidane : « Deschamps m’en veut d’avoir quasiment officialisé Zidane ? D'abord, je n'ai jamais prononcé de nom. Ensuite, notre relation avec Didier, dans cette Coupe du monde, s'est construite au fil des mois, depuis le tirage au sort (en décembre). J'ai écouté ses souhaits, et sa vision. Entre nous, c'est très fluide, dans un état d'esprit très positif. Les joueurs sont des artistes, le coach est le réalisateur et je suis le producteur », lâche le président de la FFF, qui nie donc tout malaise avec Didier Deschamps.