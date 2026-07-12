Équipe de France : Le scénario qui aurait pu permettre à Deschamps de rester après la Coupe du monde

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de janvier 2025, Didier Deschamps officialisait son départ de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, où les Bleus seront opposés à l’Espagne mardi en demi-finales. Le technicien français sera resté en poste pendant 14 ans, mais aurait pu prolonger l’aventure, s’il n’avait pas déjà annoncé son départ.

Encore une demi-finale et éventuellement une finale à disputer, et Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l’équipe de France, comme il l’a annoncé il y a maintenant un an et demi : « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment. »

« Une éventuelle prolongation aurait pu se poser, s'il n'avait pas annoncé son départ » Sans cette annonce et au vu des résultats qu’il a obtenus depuis sa prise de fonctions en 2012, il aurait pourtant pu avoir l’opportunité de rester, s’il n’avait pas déjà officialisé son départ. « Son souhait d'arrêter était une décision que Didier avait longuement mûrie. Vu ses résultats, évidemment que la question d'une éventuelle prolongation aurait pu se poser, s'il n'avait pas annoncé son départ », a confié Philippe Diallo, dans un entretien accordé à L’Équipe.