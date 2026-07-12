Des tensions avec Deschamps à cause de Zidane ? La mise au point du président de la FFF sur leur relation

Au mois de mars dernier, Philippe Diallo confiait connaitre d’ores et déjà le nom du successeur de Didier Deschamps, sans pour autant dévoiler son nom, bien que Zinedine Zidane soit fortement pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Ce qui n’aurait pas été apprécié par celui toujours en poste et le président de la FFF a justement été interrogé sur leur relation.
Après la victoire face au Maroc (2-0) jeudi, l’équipe de France sera opposée à l’Espagne mardi en demi-finales. Didier Deschamps pourrait alors mener les Bleus vers une troisième finale de Coupe du monde consécutive, avant de céder sa place. 14 ans après sa nomination, l’ancien entraîneur de l’OM a décidé de quitter son poste à la fin de la compétition, et son successeur est tout désigné.
« Oui, je connais son nom »
C’est un secret de polichinelle, mais c’est Zinedine Zidane qui devrait prendre la suite une fois Didier Deschamps parti. Philippe Diallo n’a pas souhaité le confirmer pour le moment, mais confiait tout de même au Figaro en mars dernier qu’il savait déjà qui serait sur le banc de l’équipe de France. « Oui, je connais son nom », avait déclaré le président de la FFF. « Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français. »
« Entre nous, c'est très fluide, dans un état d'esprit très positif »
De par sa carrière de joueur, d’entraîneur et son histoire avec les Bleus, Zinedine Zidane est un candidat logique à la succession de Didier Deschamps, mais ce dernier n’aurait pas vraiment apprécié voir son président quasiment l’officialiser avec cette déclaration. Un sujet sur lequel Philippe Diallo a justement été interrogé au cours d’un entretien accordé à L’Équipe. « D'abord, je n'ai jamais prononcé de nom. Ensuite, notre relation avec Didier, dans cette Coupe du monde, s'est construite au fil des mois, depuis le tirage au sort (en décembre). J'ai écouté ses souhaits, et sa vision. Entre nous, c'est très fluide, dans un état d'esprit très positif. Les joueurs sont des artistes, le coach est le réalisateur et je suis le producteur », a répondu le président de la FFF.