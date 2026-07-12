Des tensions avec Deschamps à cause de Zidane ? La mise au point du président de la FFF sur leur relation

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de mars dernier, Philippe Diallo confiait connaitre d’ores et déjà le nom du successeur de Didier Deschamps, sans pour autant dévoiler son nom, bien que Zinedine Zidane soit fortement pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Ce qui n’aurait pas été apprécié par celui toujours en poste et le président de la FFF a justement été interrogé sur leur relation.

Après la victoire face au Maroc (2-0) jeudi, l’équipe de France sera opposée à l’Espagne mardi en demi-finales. Didier Deschamps pourrait alors mener les Bleus vers une troisième finale de Coupe du monde consécutive, avant de céder sa place. 14 ans après sa nomination, l’ancien entraîneur de l’OM a décidé de quitter son poste à la fin de la compétition, et son successeur est tout désigné.

« Oui, je connais son nom » C’est un secret de polichinelle, mais c’est Zinedine Zidane qui devrait prendre la suite une fois Didier Deschamps parti. Philippe Diallo n’a pas souhaité le confirmer pour le moment, mais confiait tout de même au Figaro en mars dernier qu’il savait déjà qui serait sur le banc de l’équipe de France. « Oui, je connais son nom », avait déclaré le président de la FFF. « Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français. »