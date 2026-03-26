Zinedine Zidane : L’Équipe de France très agacée par le feuilleton ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Zinedine Zidane en équipe de France bat son plein, et la récente interview donnée par Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, semble confirmer la future nomination de l'ancien entraîneur du Real Madrid à la tête des Bleus l'été prochain. Mais ces révélations n'ont visiblement pas forcément été bien accueillies au sein de l'équipe de France...

Récemment interrogé dans les colonnes du Figaro, Philippe Diallo a refusé de confirmer la future nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France, mais le président de la FFF a néanmoins clairement laissé entendre qu'il s'agissait bien de l'ancien numéro 10 : « Oui, je connais son nom (…) Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français (…) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde », a confié Diallo. Et il semblerait que les membres actuels de l'équipe de France n'aient pas très bien accueilli ces révélations du président de la Fédération...

Zinedine Zidane : «L'obsession» qui va plomber l'équipe de France... https://t.co/VADxWk0gp4 — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Les joueurs de l'équipe de France en colère ? Selon les révélations du journaliste Damien Degorre au micro de L'Equipe du Soir, certains membres de l'équipe de France ne sont pas très contents de cette sortie médiatique de Philippe Diallo : « Ce n’est pas tant le fait que Zinedine Zidane soit nommé que l’interview donnée par Philippe Diallo et les conséquences. Ce matin (ndlr mardi) quand les joueurs de l’équipe de France sont partis après avoir vu la Une de L’Équipe avec Zidane, ils n’étaient pas très contents. Ils n’étaient pas fâchés après L’Équipe, mais après Philippe Diallo qui a mis une pièce dans le bastringue », confie Degorre.