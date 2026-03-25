Il boucle la signature de Zinedine Zidane : La France a trouvé son héros ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane sera le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Une arrivée très attendue et qui est du à un homme en particulier qui va donc rester dans l'histoire du foot français comme celui qui a obtenu la signature de Zizou.

A l'issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps mettra fin à sa carrière de sélectionneur de l'équipe de France après 14 ans de bons et loyaux services. Officiellement, le nom de son successeur n'est pas connu, mais officieusement, tout le monde sait qu'il s'agira de Zinedine Zidane. Pour le journaliste Karim Bennani, cela restera d'ailleurs comme une réussite pour Philippe Diallo, le président de la FFF.

🇫🇷⚽️ ALERTE INFO | Zinédine Zidane a accepté d’être le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. (Le Parisien) pic.twitter.com/NqokvjWX31 — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 22, 2026

Diallo, un mandat marqué par la signature de Zidane ? « C’est maladroit parce qu’il y a quelques mois il explique qu’il ne veut pas parasiter l’Equipe de France et le rassemblement des Bleus avant la Coupe du Monde. Alors soit tu donnes le nom direct et comme ça c’est plié, il y a des questions et on s’en débarrasse, soit tu ne dis pas à demi-mot, parce qu’on a tous compris évidemment… En fait, il ne le dit pas mais on l’entend très fort. On a vraiment compris que c’était Zidane et on le sait, c’est un secret de polichinelle. Donc là, être un peu dans un entre deux met Deschamps dans l’embarras. Les joueurs s’en foutent, mais est-ce que c’est la meilleure préparation pour un sélectionneur qui sait que c’est la fin ? », se demande-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.