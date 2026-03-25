Zinedine Zidane : Une grande surprise pour sa première liste avec l'équipe de France ?

Axel Cornic

Après avoir raté l’occasion en 2022, Zinedine Zidane semble être destiné à prendre les rênes de l’équipe de France dans quelques mois. Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste après la prochaine Coupe du monde et son ancien coéquipier est le grand favori pour lui succéder, avec déjà quelques rumeurs qui circulent concernant ses premiers choix forts.

C’est un évènement assez important. Après quatorze années, l’équipe de France va changer de sélectionneur, avec Didier Deschamps qui a décidé de tirer sa révérence. Et alors qu’on devrait se battre pour avoir sa place, la route semble être dégagée pour Zinedine Zidane. Il faut dire que ce dernier attend ce moment depuis au moins 2021, lorsqu’il a quitté le Real Madrid.

Didier Deschamps : La décision avec un joueur du PSG qui risque de faire parler ! https://t.co/7BMdWe3E84 — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Zidane, le changement c’est maintenant Mais comment sera l’équipe de France sous Zidane ? Tout le monde commence déjà à s’imaginer un nouveau visage, avec des choix différents de son prédécesseur. Et cela concerne évidemment les joueurs, avec les fidèles de Deschamps qui pourraient bien voir le vent tourner. Et pourquoi pas revoir certains revenir ? Cela pourrait notamment être le cas de Karim Benzema, que l’on a plus vu depuis 2022, avec d’ailleurs un départ assez étrange juste avant la Coupe du monde.