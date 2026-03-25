Zinedine Zidane : Une grande surprise pour sa première liste avec l'équipe de France ?

Après avoir raté l’occasion en 2022, Zinedine Zidane semble être destiné à prendre les rênes de l’équipe de France dans quelques mois. Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste après la prochaine Coupe du monde et son ancien coéquipier est le grand favori pour lui succéder, avec déjà quelques rumeurs qui circulent concernant ses premiers choix forts.
C’est un évènement assez important. Après quatorze années, l’équipe de France va changer de sélectionneur, avec Didier Deschamps qui a décidé de tirer sa révérence. Et alors qu’on devrait se battre pour avoir sa place, la route semble être dégagée pour Zinedine Zidane. Il faut dire que ce dernier attend ce moment depuis au moins 2021, lorsqu’il a quitté le Real Madrid.
Zidane, le changement c’est maintenant
Mais comment sera l’équipe de France sous Zidane ? Tout le monde commence déjà à s’imaginer un nouveau visage, avec des choix différents de son prédécesseur. Et cela concerne évidemment les joueurs, avec les fidèles de Deschamps qui pourraient bien voir le vent tourner. Et pourquoi pas revoir certains revenir ? Cela pourrait notamment être le cas de Karim Benzema, que l’on a plus vu depuis 2022, avec d’ailleurs un départ assez étrange juste avant la Coupe du monde.
Un retour de Benzema ?
Avec Zinedine Zidane sur le banc, le Ballon d’Or pourrait donc faire son grand retour, comme certains le suggèrent. « Pour moi, aujourd’hui en tant que numéro 9, il peut être avec l'équipe de France. Aujourd’hui, il n'y a personne qui a vraiment gagné sa place en tant que numéro 9 » a estimé Anthony Mounier, sur RMC. « Zidane est arrivé trop tard pour Benzema en équipe de France ? Je ne sais pas. La relation que Zizou entretient avec Karim et que Karim a avec Zizou, moi, je ne serais pas surpris que si Karim continue à performer, Zidane fasse appel à lui ».