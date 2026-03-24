Didier Deschamps : La décision avec un joueur du PSG qui risque de faire parler !

A l’approche de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps va devoir commencer à se pencher sur le onze qu’il alignera aux Etats-Unis pendant la compétition. Le sélectionneur de l’équipe de France devrait notamment être confronté à un dilemme sur le plan offensif. Il pourrait notamment faire un choix susceptible de faire parler avec un joueur du PSG.
La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Le rassemblement de l’équipe de France du mois de mars sera le dernier avant le Mondial. Didier Deschamps doit donc boucler les derniers préparatifs concernant son onze de départ qu’il alignera pendant la compétition. Le sélectionneur des Bleus va devoir faire des choix, notamment dans le secteur offensif. Et une décision concernant un joueur du PSG pourrait bien faire parler.
«Il faut jouer avec un quatrième élément offensif»
« Deschamps est pragmatique. Et par pragmatisme, on ne peut que se rendre compte que la qualité de l’équipe de France est en attaque. Et donc à partir de là, il faut jouer avec un quatrième élément offensif. C’est ce qui permettra à l’équipe de France d’obtenir de meilleurs résultats. C’est pour ça qu’il y a plus d’attaquants, d’autant plus qu’au milieu de terrain il n’y a pas non plus foule de concurrence » a d’abord confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.
«Désiré Doué a le profil le plus travailleur»
« Maintenant, il faudra voir. L’identité du quatrième attaquant sera importante, entre Cherki, Olise et Doué. Je pense que dans cette configuration, Désiré Doué a le profil le plus travailleur des trois » a ensuite ajouté l’ancien chroniqueur de Canal +.
Avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé presque assurés d’être titulaire, et Bradley Barcola qui semble bien parti pour l’être également, Didier Deschamps va devoir trancher entre Michael Olise, Rayan Cherki et Désiré Doué. Et au vu de la très belle saison du joueur du Bayern Munich (16 buts et 27 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues) et de celle intéressante proposée par l’ancien de l’OL à Manchester City (9 réalisations et 10 offrandes en 41 matchs), on imagine que les voir être poussés sur le banc par Désiré Doué pourrait faire jaser. A suivre...