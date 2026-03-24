Didier Deschamps : La décision avec un joueur du PSG qui risque de faire parler !

Pierrick Levallet

A l’approche de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps va devoir commencer à se pencher sur le onze qu’il alignera aux Etats-Unis pendant la compétition. Le sélectionneur de l’équipe de France devrait notamment être confronté à un dilemme sur le plan offensif. Il pourrait notamment faire un choix susceptible de faire parler avec un joueur du PSG.

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Le rassemblement de l’équipe de France du mois de mars sera le dernier avant le Mondial. Didier Deschamps doit donc boucler les derniers préparatifs concernant son onze de départ qu’il alignera pendant la compétition. Le sélectionneur des Bleus va devoir faire des choix, notamment dans le secteur offensif. Et une décision concernant un joueur du PSG pourrait bien faire parler.

Equipe de France : Il ne voulait pas jouer, Deschamps est resté sous le choc https://t.co/XFe414IIQH — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«Il faut jouer avec un quatrième élément offensif» « Deschamps est pragmatique. Et par pragmatisme, on ne peut que se rendre compte que la qualité de l’équipe de France est en attaque. Et donc à partir de là, il faut jouer avec un quatrième élément offensif. C’est ce qui permettra à l’équipe de France d’obtenir de meilleurs résultats. C’est pour ça qu’il y a plus d’attaquants, d’autant plus qu’au milieu de terrain il n’y a pas non plus foule de concurrence » a d’abord confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.