«J’aimerais qu’il revienne en équipe de France» : Didier Deschamps se fait interpeller avant la Coupe du monde !

Pierrick Levallet

La Coupe du monde 2026 approche, et les listes de Didier Deschamps font toujours débat. Le sélectionneur de l’équipe de France fait certains choix qui ne manquent pas de provoquer certaines réactions. Le coach de 57 ans a d’ailleurs été interpellé pour le retour d’un ancien international français, qui pourrait encore avoir sa place chez les Bleus.

Alors que la Coupe du monde 2026 se tiendra dans quelques mois, tout le monde s’interroge sur les joueurs que Didier Deschamps prendra en équipe de France pour aller aux Etats-Unis. Les listes du sélectionneur tricolore continuent de faire débat. Les choix du coach de 57 ans provoquent de nombreuses réactions. L’ancien de l’OM a d’ailleurs été interpellé sur La Chaîne L’Equipe pour un gros retour chez les Bleus.

Equipe de France - Succession de Deschamps : Zidane n'est pas seul, d'autres candidats révélés ! https://t.co/1L2uJNTfMM — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«Il mange la moitié des mecs au milieu et même en attaque» Eric Blanc aimerait en effet revoir Antoine Griezmann en équipe de France pour la Coupe du monde 2026 avant son transfert en MLS. « J’aimerais qu’il revienne en équipe de France. Parce qu’aujourd’hui, je vois tous les matchs qu’il fait, dans un autre rôle, il les mange. Il mange la moitié des mecs au milieu et même en attaque. C’est incroyable, jamais je pensais qu’il allait se refaire une cerise après le Barça. Il est totalement dans un système de jeu qui lui convient. J’ai vu Atlético - Real Madrid, le tempo il calme, il prend le ballon, la pression, les déviations... » a d’abord expliqué le journaliste sur le plateau de L’Equipe du Soir.