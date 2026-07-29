Equipe de France : «C’est un sans-faute», Zinedine Zidane impressionne déjà pour sa «grande première»

Axel Cornic

Après des années d'attente, Zinedine Zidane a officiellement été présenté à la presse ce mardi 28 juillet, comme nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Il remplacer Didier Deschamps, qui était en place depuis quatorze années et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il séduit déjà, avec une conférence de presse qui semble avoir été appréciée.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'attendait que ça. Vingt ans après son dernier match en tant que joueur il retrouve l'équipe de France, mais cette fois au poste de sélectionneur, prenant la suite de son ancien coéquipier Didier Deschamps. On le verra bientôt sur le bord des terrains avec les matchs du mois de septembre, mais on a déjà eu droit à une belle surprise.

« C’est un sans-faute dans ses figures imposées dans cette conférence de presse » La conférence de presse de présentation organisée par la FFF ce mardi, a en effet fait très grosse impression. On a presque découvert un tout nouveau Zidane et même ceux qui ont déjà pu le côtoyer semblent agréablement surpris. « C’est un sans-faute dans ses figures imposées dans cette conférence de presse. Viendront les figures libres, le jeu, avec des questions un peu plus pointues. Il dégage pour l’instant une sérénité… » a déclaré Philippe Tournon, attaché de presse de l'équipe de France de 1983 à 2004, puis de 2010 à 2018.

« On dirait un gamin au pied du sapin à Noël qui vient de trouver le joujou dont il a toujours rêvé » « Quand il parle de son bonheur, on dirait un gamin au pied du sapin à Noël qui vient de trouver le joujou dont il a toujours rêvé. C’est frais, sincère, parfait. C’est une grande première » a poursuivi Tournon, sur RMC. « Il y a eu une métamorphose monumentale au moment où il s’est demandé, après sa carrière de joueur, ce qu’il allait faire de sa vie, et au moment où il a décidé d’être entraineur. Le bonhomme s’est peut-être révélé à lui-même, peut-être que le Zidane joueur n’imaginait pas ce personnage lumineux, serein, sûr de lui ».