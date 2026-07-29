«Il était persuadé que Didier Deschamps allait partir» : Quatre ans après, on sait pourquoi Zinédine Zidane a recalé le PSG ?

Axel Cornic

Ce mardi 28 juillet, Zinedine Zidane a été officiellement présenté comme le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, remplaçant ainsi Didier Deschamps. Et il semblait attendre ce moment depuis très longtemps, puisqu'il a refusé toutes les offres qui ont pu lui arriver depuis son départ du Real Madrid, en 2021.

C'est une nouvelle page du football français qui s'ouvre. Avec le départ de Didier Deschamps quatorze années après sa nomination, l'équipe de France est désormais dans les mains de Zinedine Zidane. C'était l'homme que tout le monde attendait, puisqu'il n'y avait aucun autre candidat envisageable pour prendre ce poste de sélectionneur des Bleus.

« C’est parce qu’il n’a pas réussi sa sortie avec l’Equipe de France, qu’il revient aujourd’hui » La boucle est donc bouclée, puisque Zidane revient vingt ans pile après son dernier match avec l'équipe de France en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Italie, avec cette fameuse expulsion. « C’est parce qu’il n’a pas réussi sa sortie avec l’Equipe de France, qu’il revient aujourd’hui. C’est ma théorie, qu’il ne m’a jamais confirmé, mais je pense qu’il acquiesce. Le fait de mieux terminer l’histoire » a déclaré Frédéric Hermel, qui lui prédit déjà un avenir radieux. « La finale de la Coupe du Monde en 2030, c’est à Bernabeu, à Madrid. Tout est écrit déjà (sourire) ».

« Il a refusé le PSG en juin 2022, car il était persuadé que Deschamps allait partir après la Coupe du Monde au Qatar » L'ancien correspondant de RMC à Madrid et biographe de Zinedine Zidane assure d'ailleurs qu'il n'attendant que ça, éconduisant au fil des années les avances des plus grands clubs de la planète, notamment le PSG. « Il a refusé le PSG en juin 2022, car il était persuadé que Didier Deschamps allait partir après la Coupe du Monde au Qatar. Et dernièrement, en décembre dernier, il a refusé le Real Madrid, une petite pige. Il a refusé car dans sa tête, c’était l’Equipe de France » a assuré Hermel, au micro de RTL.