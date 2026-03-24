Zidane : «C’est sûr à 100%» pour son arrivée en équipe de France, son ami balance en direct !

Alors que Didier Deschamps quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, il n’y a pas vraiment de doute sur l’identité du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Si le président de la FFF, Philippe Diallo, a tenté d’entretenir le suspense en avouant savoir qui serait à la tête des Bleus sans pour autant le citer, un proche de Zinedine Zidane a confirmé ce que tout le monde sait déjà.
Auprès du Figaro, Philippe Diallo a fait savoir qu’il connaissait déjà le nom du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Le président de la FFF n’a pas donné son nom ni confirmé de qui il s’agirait, comme si il y avait encore un doute et que ce ne serait pas forcément Zinedine Zidane qui prendrait la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Pourtant, selon Le Parisien, un accord verbal existerait déjà avec l’ancien entraîneur du Real Madrid.
« C’est pas une info, tout le monde est au courant »
« Je n’ai aucune info, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait être différent de Zizou ? Ça va être qui à la place ? », s’est interrogé Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Il n'y a aucun secret, c'est sûr à 100%, même 120% ! C’est pas une info, tout le monde est au courant », estime l’ami de Zinedine Zidane, qui n’a pas apprécié la prise de parole et le faux suspense de Philippe Diallo sur ce sujet.
« Il démontre à travers ce sous-entendu que ce n’est pas un footeux »
« Ce qui est embêtant, c’est qu’il démontre à travers ce sous-entendu que ce n’est pas un footeux, et qu’il n’est pas dans le sport. Quand ce que dit Deschamps, à tort ou à raison, c’est parole d’évangile, continue ! Continue d’être dans le même registre de ce que dit Deschamps. Ils ne veulent pas avoir l’ombre de Zidane au-dessus de la sélection. Et à l’arrivée, lui qui n’est pas footeux il est comme un gosse, comme un politique qui a envie de dire, ‘je le sais mais il ne faut pas le dire trop fort’, c’est ça qui est moyen », a ajouté Christophe Dugarry.