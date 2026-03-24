Zidane : «C’est sûr à 100%» pour son arrivée en équipe de France, son ami balance en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Didier Deschamps quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, il n’y a pas vraiment de doute sur l’identité du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Si le président de la FFF, Philippe Diallo, a tenté d’entretenir le suspense en avouant savoir qui serait à la tête des Bleus sans pour autant le citer, un proche de Zinedine Zidane a confirmé ce que tout le monde sait déjà.

Auprès du Figaro, Philippe Diallo a fait savoir qu’il connaissait déjà le nom du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Le président de la FFF n’a pas donné son nom ni confirmé de qui il s’agirait, comme si il y avait encore un doute et que ce ne serait pas forcément Zinedine Zidane qui prendrait la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Pourtant, selon Le Parisien, un accord verbal existerait déjà avec l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Equipe de France : Zidane pour remplacer Deschamps ? On en parle même sur TF1 https://t.co/IbQn2wIacg — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« C’est pas une info, tout le monde est au courant » « Je n’ai aucune info, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait être différent de Zizou ? Ça va être qui à la place ? », s’est interrogé Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Il n'y a aucun secret, c'est sûr à 100%, même 120% ! C’est pas une info, tout le monde est au courant », estime l’ami de Zinedine Zidane, qui n’a pas apprécié la prise de parole et le faux suspense de Philippe Diallo sur ce sujet.