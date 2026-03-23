Zidane à la place de Deschamps : La nouvelle annonce qui relance tout pour l'équipe de France ?

Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Le compte à rebours est lancé est tout le monde se demande qui lui succèdera. Alors que les regards se tournent aujourd'hui vers Zinedine Zidane, qui fait figure de grand favori, voilà qu'une annonce pourrait bien rebattre les cartes...
Cela fait maintenant un moment qu'il l'a annoncé : Didier Deschamps quittera l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur connait donc actuellement ses derniers mois à la tête des Bleus et se fera donc prochainement remplacer. Mais par qui ? Philippe Diallo, président de la FFF, a annoncé avoir reçu plusieurs candidatures, mais voilà qu'un nom est sur toutes les lèvres : Zinedine Zidane. L'ancien du Real Madrid est aujourd'hui perçu comme le grand favori pour reprendre le flambeau de Deschamps en équipe de France. Mais Zizou sera-t-il vraiment l'heureux élu ?
Zidane futur sélectionneur de l'équipe de France ?
Pour le moment, on ne sait toujours pas qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France. La question a donc été posée à Philippe Diallo. Et dans un entretien accordé au Figaro, le président de la FFF a répondu : « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ».
« La vie réserve plein de surprises »
Philippe Diallo veut donc garder le suspense le plus longtemps possible concernant l'identité du prochain sélectionneur de l'équipe de France. Et si ce n'était d'ailleurs pas Zinedine Zidane ? Alors que l'ancien du Real Madrid semble aujourd'hui le mieux placé, le président de la FFF, interrogé sur Zizou, a lâché dans des propos rapportés par L'Equipe : « Je ne sais pas, vous verrez. La vie réserve plein de surprises ».