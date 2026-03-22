Zinedine Zidane l’a choqué, «je n'aurais jamais parié sur lui»

Axel Cornic

Après une carrière illustre de jouer, au cours de laquelle il a notamment porté le maillot du Real Madrid, de la Juventus et évidemment de l’équipe de France, Zinedine Zidane a décidé de faire l’entraineur. Un pari réussi puisqu'il a rencontré un succès immédiat, pourtant certains ne le pensaient pas capable de faire cette reconversion.

En un peu plus de quatre ans, il a remporté plus de trophées que la plupart des entraineurs français. L'ascension phénoménale de Zinedine Zidane entraineur est incroyable, même plus que celle en tant que joueur. Et c'est loin d'être fini, puisqu'il devrait sauf grande catastrophe prendre les rênes de l'équipe de France et succéder à Didier Deschamps.

Equipe de France : La fin est proche, Deschamps lâche des indices pour la suite ! https://t.co/oqy4jGZ7Bm — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« J'aurais parié ma vie sur le succès de Conte et de Tudor comme entraîneurs, mais... » Pourtant, ses anciens coéquipiers ne lui auraient pas vraiment conseillé d'emprunter cette voie, à l'époque. C'est en tout cas ce qu'a avoué Alessio Tacchinardi, dans un épisode du podcast Centrocampo diffusé en avril 2025. « En tant que coéquipier, j'aurais parié ma vie sur le succès d'Antonio Conte et d'Igor Tudor comme entraîneurs, mais je ne l'aurais jamais fait pour Zidane, et pourtant il a remporté trois Ligues des Champions » a expliqué l’ancien international italien, qui a côtoyé les trois entraineurs à la Juventus, lorsqu’ils étaient encore joueurs.