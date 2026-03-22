Zinedine Zidane l’a choqué, «je n'aurais jamais parié sur lui»

Après une carrière illustre de jouer, au cours de laquelle il a notamment porté le maillot du Real Madrid, de la Juventus et évidemment de l’équipe de France, Zinedine Zidane a décidé de faire l’entraineur. Un pari réussi puisqu'il a rencontré un succès immédiat, pourtant certains ne le pensaient pas capable de faire cette reconversion.
En un peu plus de quatre ans, il a remporté plus de trophées que la plupart des entraineurs français. L'ascension phénoménale de Zinedine Zidane entraineur est incroyable, même plus que celle en tant que joueur. Et c'est loin d'être fini, puisqu'il devrait sauf grande catastrophe prendre les rênes de l'équipe de France et succéder à Didier Deschamps.
« J'aurais parié ma vie sur le succès de Conte et de Tudor comme entraîneurs, mais... »
Pourtant, ses anciens coéquipiers ne lui auraient pas vraiment conseillé d'emprunter cette voie, à l'époque. C'est en tout cas ce qu'a avoué Alessio Tacchinardi, dans un épisode du podcast Centrocampo diffusé en avril 2025. « En tant que coéquipier, j'aurais parié ma vie sur le succès d'Antonio Conte et d'Igor Tudor comme entraîneurs, mais je ne l'aurais jamais fait pour Zidane, et pourtant il a remporté trois Ligues des Champions » a expliqué l’ancien international italien, qui a côtoyé les trois entraineurs à la Juventus, lorsqu’ils étaient encore joueurs.
« Zidane, c'est le football incarné »
« Zizou est un joueur exceptionnel qui a accompli des choses extraordinaires. Zidane, c'est le football incarné » a poursuivi Alessio Tacchinardi, se remémorant le Zinedine Zidane joueur. « Je ressens une immense déception, et je pense que lui aussi : lors des deux finales de Ligue des Champions avec la Juventus, il n'a pas été capable de jouer comme Zidane. Je suis heureux pour lui du résultat de la finale contre le Bayer Leverkusen, avec son but du pied gauche à 35 mètres, mais je me demande : "N'aurait-il pas pu faire la même chose lors de nos deux finales ?" Il aurait dû remporter la Ligue des Champions chaque année ».