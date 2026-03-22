Zinedine Zidane : La réponse de Didier Deschamps sur son successeur en équipe de France

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu'il quittera le poste de sélectionneur de l'équipe de France après la prochaine Coupe du monde, cet été. Il ne lui reste donc plus que quelques mois et tout le monde parle déjà de son potentiel successeur, qui n'est autre que Zinedine Zidane.
Normalement, la France du football devrait se déchirer pour savoir qui doit devenir le prochain sélectionneur. Mais cette fois, le choix semble limpide. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane semble en effet être le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.
On attend toujours pour Zidane
Pourtant, ce n'est toujours pas officiel ! On scrute le moindre indice, mais pour le moment la Fédération française de football semble vouloir garder le secret. « Ce n'est pas du tout un faux suspense. C'est simplement un respect par rapport à l'équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans » avait notamment expliqué le président Philippe Diallo, lors d'un entretien accordé à L'Equipe en novembre dernier. Il faudra donc prendre son mal en patience, même si l'issue de ce dossier semble assez prévisible, puisqu'aucune véritable alternative ne fait face à Zidane.
« J’ai pu en discuter avec lui, c’est sa décision et c’est son rôle de président »
Et ne comptez pas sur Didier Deschamps, pour vendre la mèche. Lors de son passage dans Téléfoot ce dimanche, il a en effet botté en touche concernant sa succession. « Le meilleur timing pour annoncer mon successeur sans perturber l’équipe sachant qu’on connait tous son nom ? Il faut poser la question à mon président. Ce n’est pas de mon ressort, il a été clair là-dessus à savoir qu'il le fera après la Coupe du monde » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France. « Est-ce que c’est le bon ou le mauvais timing ? J’ai pu en discuter avec lui, c’est sa décision et c’est son rôle de président. Moi je ne suis que sélectionneur ».