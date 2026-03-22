Zinedine Zidane : La réponse de Didier Deschamps sur son successeur en équipe de France

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu'il quittera le poste de sélectionneur de l'équipe de France après la prochaine Coupe du monde, cet été. Il ne lui reste donc plus que quelques mois et tout le monde parle déjà de son potentiel successeur, qui n'est autre que Zinedine Zidane.

Normalement, la France du football devrait se déchirer pour savoir qui doit devenir le prochain sélectionneur. Mais cette fois, le choix semble limpide. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane semble en effet être le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.

Zinedine Zidane : Quand Kylian Mbappé était choqué par «un manque de respect» https://t.co/2QTjdN7QSD — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

On attend toujours pour Zidane Pourtant, ce n'est toujours pas officiel ! On scrute le moindre indice, mais pour le moment la Fédération française de football semble vouloir garder le secret. « Ce n'est pas du tout un faux suspense. C'est simplement un respect par rapport à l'équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans » avait notamment expliqué le président Philippe Diallo, lors d'un entretien accordé à L'Equipe en novembre dernier. Il faudra donc prendre son mal en patience, même si l'issue de ce dossier semble assez prévisible, puisqu'aucune véritable alternative ne fait face à Zidane.