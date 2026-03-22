Equipe de France : La fin est proche, Deschamps lâche des indices pour la suite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une grosse page de l'histoire récente de l'équipe de France sera tournée pendant l'été qui vient. Que les Bleus soient sacrés champions du monde ou non pour la troisième fois de leur histoire, Didier Deschamps cédera sa place de sélectionneur. Un poste qui est le sien depuis 2012. Quelle sera la nature de sa prochaine expérience ? C'est la question qui lui a été posée par des supporters des Bleus.

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment ». Pendant le journal télévisé de 13 heures de TF1 du 8 janvier 2025, Didier Deschamps annonçait officiellement qu'il n'ira pas plus loin que son contrat le liant à la Fédération française de football jusqu'à l'été 2026. Ce qui signifie qu'après le Mondial en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet), l'homme concerné par les deux uniques sacres des Bleus en Coupe du monde rendra son tablier. « J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau mais 2026 c'est très bien ».

Didier Deschamps se confie sur ses émotions en dévoilant sa dernière liste à la FFF. 🥹🇫🇷@SaberDesfa pic.twitter.com/vusN4ukvHg — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 22, 2026

«Président de la FFF ? Non. Retraité ? Je ne sais pas» Et après ? Que faire après 14 années passées à la tête de l'équipe de France ? Interrogé par plusieurs supporters des Bleus en interview par le biais d'une rencontre organisée par Téléfoot, Didier Deschamps a déjà écarté une option. « Mon avenir après la Coupe du monde serait plutôt entraîneur d’un autre club ou d'une autre sélection ? Je ne sais. Président de la FFF ? Non. Retraité ? Je ne sais pas, je n'ai rien décidé ».