Deschamps s'explique sur la «chatte à DD», l'annonce improbable du sélectionneur des Bleus

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a toujours eu une certaine réputation. Le sélectionneur français est ainsi parfois considéré comme chanceux. De cette chance est née une expression : « la chatte à DD ». Interrogé à ce sujet, Deschamps a donné ses explications à la télévision.

Comme annoncé depuis plusieurs mois, Didier Deschamps disputera avec la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada, et Mexique, sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France. Arrivé sur le banc des Bleus il y a quatorze ans déjà, l’iconique sélectionneur français aura marqué son époque, et permis à la France de revenir sur le toit du monde avec le sacre en Russie en 2018. Au cours de son passage, Deschamps a acquis une certaine réputation : celle de la « chatte à DD ».

La question que tout le monde se pose... enfin posée à Didier Deschamps 👀



Face aux Irrésistibles Français, le sélectionneur n'a échappé à aucun sujet, pas même celui de sa légendaire.... "chance". 🍀🐈



C'est à retrouver ce dimanche dès 11h sur TF1 et TF1+ avec @SaberDesfa ! pic.twitter.com/RGCzuJuIxM — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 21, 2026

La « chatte à DD » est connue de tous Une expression quasiment rentrée dans le vocabulaire commun au moment d’évoquer les qualités du sélectionneur français. Les coups du sort ont souvent souri aux Bleus, qui malheureusement, auront perdu la finale du mondial 2022 au Qatar aux penalty. Ce dimanche, Téléfoot diffusera un échange passionnant entre Didier Deschamps et les « Irrésistibles », le principal groupe de supporters de l’équipe de France. Un extrait de ce dernier a été diffusé ce samedi, et Didier Deschamps a notamment été interrogé sur sa fameuse « chatte ».