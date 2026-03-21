Deschamps s'explique sur la «chatte à DD», l'annonce improbable du sélectionneur des Bleus

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a toujours eu une certaine réputation. Le sélectionneur français est ainsi parfois considéré comme chanceux. De cette chance est née une expression : « la chatte à DD ». Interrogé à ce sujet, Deschamps a donné ses explications à la télévision.
Comme annoncé depuis plusieurs mois, Didier Deschamps disputera avec la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada, et Mexique, sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France. Arrivé sur le banc des Bleus il y a quatorze ans déjà, l’iconique sélectionneur français aura marqué son époque, et permis à la France de revenir sur le toit du monde avec le sacre en Russie en 2018. Au cours de son passage, Deschamps a acquis une certaine réputation : celle de la « chatte à DD ».
La « chatte à DD » est connue de tous
Une expression quasiment rentrée dans le vocabulaire commun au moment d’évoquer les qualités du sélectionneur français. Les coups du sort ont souvent souri aux Bleus, qui malheureusement, auront perdu la finale du mondial 2022 au Qatar aux penalty. Ce dimanche, Téléfoot diffusera un échange passionnant entre Didier Deschamps et les « Irrésistibles », le principal groupe de supporters de l’équipe de France. Un extrait de ce dernier a été diffusé ce samedi, et Didier Deschamps a notamment été interrogé sur sa fameuse « chatte ».
« Ah mon animal préféré ! », s’amuse Deschamps
« Ah mon animal préféré ! L’important c’est qu’elle ne soit pas au départ, c’est qu’elle soit là-bas, à l’hôtel. Il y en a toujours une de toute façon. Je vais vous faire une confidence. La dernière que j’ai eu à Doha, elle a pris sa retraite parce qu’elle n’avait pas été au bout du truc. J’avais préparé sa fille qui a pris le relais », a ainsi déclaré un Didier Deschamps tout sourire, lui qui a également précisé que cette expression employée à son égard ne le dérangeait pas du tout.