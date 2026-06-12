Michael Olise : Voilà comment le PSG compte financer le transfert de la star du Bayern Munich 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, une bombe a été lâchée sur le plateau de L'Equipe du Soir : le PSG voudrait recruter Michael Olise cet été. Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, le Français a été déclaré intransférable par son club, le Bayern Munich. Pas de quoi visiblement refroidir les Parisiens, déterminés à recruter Olise. Et le PSG saurait visiblement comment faire.

Après sa deuxième Ligue des Champions, le PSG compterait frapper fort sur le mercato estival. Alors que le transfert de Julian Alvarez semble désormais à oublier, le club de la capitale penserait à une nouvelle star pour l'attaque de Luis Enrique : Michael Olise. En feu avec le Bayern Munich et l'équipe de France, l'ailier de 24 ans serait visiblement devenu la priorité du PSG pour cet été selon les dires d'Olivier Ménard lors de L'Equipe du Soir : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été ».

Olise intransférable ? Vouloir recruter Michael Olise est une chose pour le PSG, trouver un accord avec le Bayern Munich en est une autre. En effet, du côté de la Bavière, la porte semble fermée à double tour et un transfert de l'international français apparait comme tout simplement inenvisageable pour cet été. Le club allemand n'a pas manqué de le faire savoir au cours des derniers jours. Alors qu'Olise était annoncé comme la priorité de Florentino Pérez pour le Real Madrid, le Bayern Munich a été très clair en déclarant son joueur comme intransférable.