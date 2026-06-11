Transfert au PSG : La guerre est déclarée entre Arsenal et le Real Madrid ?

Cet été, le PSG pourrait recruter plusieurs nouveaux joueurs afin de renforcer son effectif. L’une des pistes parisiennes mène tout droit au profil de Mateus Fernandes. Doté d’un fort potentiel, le jeune milieu de terrain de West Ham est également convoité par plusieurs cadors européens, dont Arsenal et le Real Madrid. Explications.
De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Double champion d’Europe en titre, le club parisien va tenter de continuer à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Depuis plusieurs semaines, la presse étrangère a fait état d’un grand intérêt des dirigeants parisiens envers Mateus Fernandes. Âgé de 21 ans, le Portugais évolue à West Ham qui vient d’être relégué en Championship, et devrait donc quitter les « Hammers » cet été. Cependant, en plus du PSG de sérieux prétendants ont émergé le concernant au cours des dernières semaines.
Le PSG en concurrence avec des cadors européens
Journaliste proche du dossier, Ben Jacobs a fait le point sur l’avenir de Mateus Fernandes, révélant qu’Arsenal et le Real Madrid étaient prêts à se livrer une bataille pour sa signature cet été : « Du mouvement est attendu sur l'avenir de Mateus Fernandes ce mois-ci. Manchester United est déjà en discussions du côté du joueur. Le PSG et Arsenal l'apprécient également. Le Real Madrid le dernier prétendant à avoir pris contact. West Ham veut le double des 38 M£ + 4 M£ qu'ils ont payés, mais malgré cette valorisation, une vente est attendue », a révélé ce dernier sur X.
« West Ham demande environ 98M€ pour laisser Mateus Fernandes partir cet été »
« Il y a beaucoup de clubs intéressés par Mateus Fernandes. Mais je peux garantir deux choses. Premièrement, Manchester United est en discussion avec les agents du joueur. Le club a entamé les conversations autour de l’éventuel coût du transfert (indemnité + salaire). Et deuxièmement, le prix : West Ham demande environ 98M€ pour laisser Mateus Fernandes partir cet été. Il va partir de sûr, parce que ce n’est pas un joueur pour la Championship, mais West Ham est très clair sur le prix », révélait de son côté Fabrizio Romano il y a quelques jours concernant la situation de Mateus Fernandes.