Transfert au PSG : La guerre est déclarée entre Arsenal et le Real Madrid ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait recruter plusieurs nouveaux joueurs afin de renforcer son effectif. L’une des pistes parisiennes mène tout droit au profil de Mateus Fernandes. Doté d’un fort potentiel, le jeune milieu de terrain de West Ham est également convoité par plusieurs cadors européens, dont Arsenal et le Real Madrid. Explications.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Double champion d’Europe en titre, le club parisien va tenter de continuer à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Depuis plusieurs semaines, la presse étrangère a fait état d’un grand intérêt des dirigeants parisiens envers Mateus Fernandes. Âgé de 21 ans, le Portugais évolue à West Ham qui vient d’être relégué en Championship, et devrait donc quitter les « Hammers » cet été. Cependant, en plus du PSG de sérieux prétendants ont émergé le concernant au cours des dernières semaines.

Le PSG en concurrence avec des cadors européens Journaliste proche du dossier, Ben Jacobs a fait le point sur l’avenir de Mateus Fernandes, révélant qu’Arsenal et le Real Madrid étaient prêts à se livrer une bataille pour sa signature cet été : « Du mouvement est attendu sur l'avenir de Mateus Fernandes ce mois-ci. Manchester United est déjà en discussions du côté du joueur. Le PSG et Arsenal l'apprécient également. Le Real Madrid le dernier prétendant à avoir pris contact. West Ham veut le double des 38 M£ + 4 M£ qu'ils ont payés, mais malgré cette valorisation, une vente est attendue », a révélé ce dernier sur X.