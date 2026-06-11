Kang-in Lee a donné son accord : Le PSG discute avec un club pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais cet été, Kang-In Lee devrait quitter le PSG. L’international Sud-Coréen, arrivé il y a trois ans à Paris, se rapproche d’un départ sur ce mercato estival. D’après la presse espagnole, le numéro 19 a déjà donné son accord à l’Atlético de Madrid, qui est entré en négociations avec les dirigeants parisiens.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Si plusieurs joueurs devraient renforcer l’effectif de Luis Enrique, ce dernier pourrait également connaître plusieurs départs. Au cours des dernières semaines, les noms de Kang-In Lee et de Gonçalo Ramos sont revenus comme candidats sérieux à un départ cet été. Ce jeudi, la presse espagnole a d’ailleurs révélé de nouveaux éléments importants concernant l’avenir du Sud-Coréen, arrivé en 2023 au PSG en provenance de Majorque.

Kang-In Lee donne son accord à l’Atlético de Madrid En manque de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, Kang-In Lee est clairement ouvert à un départ cet été. A en croire les dernières révélations de la Cadena SER, le numéro 19 du PSG a donné son accord à l’Atlético de Madrid pour une signature cet été. Le média ibérique indique également que désormais, les « Colchoneros » sont entrés en négociations avec les dirigeants parisiens. Reste désormais à savoir à quel prix le PSG sera-t-il disposé à céder son joueur.